Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
101900
ALTIN
259.961
DOLAR
5.5636
STERLİN
6.7956
EURO
6.1580
İki kamu bankasından faiz indirimi
İki kamu bankasından faiz indirimi
FETÖ sanıkları hesap veriyor
FETÖ sanıkları hesap veriyor
Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi
Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını...
İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor
İstanbul ile İzmir arası 3,5...

Aden'de askeri geçit töreninde çifte saldırı: 25 ölü

Yemen'in Aden kentinde bulunan El-Cela Karargahı'na askeri geçit töreni sırasında düzenlenen çifte saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü.

Aden'de askeri geçit töreninde çifte saldırı: 25 ölü

Yemen'in Aden kentinde bulunan El-Cela Karargahı'na askeri geçit töreni sırasında düzenlenen çifte saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:02
Aden'de askeri geçit töreninde çifte saldırı: 25 ölü

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de bulunan El-Cela Karargahı'na askeri geçit töreni sırasında düzenlenen çifte saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. 

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, İran destekli Husiler, Aden'in batısındaki El-Berika kentinde bulunan El-Cela Karargahı'na Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçlerinin geçit töreni sırasında İnsansız Hava Aracı (İHA) ve balistik füzeyle saldırı düzenledi. 

Saldırıda aralarında Yemen hükümetine bağlı Destek ve Takviye Kuvvetleri komutanlarından Münir el-Yafi ve Hizam Emni komutanlarından Racih bin Mansur'un da bulunduğu 25 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. 

Saldırıyı Husiler üstlendi 

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, Aden'de bulunan El-Cela Karargahı'ndaki askeri mevzilerin hedef alındığını söyledi. 

Seri, İHA ve orta menzilli balistik füzeyle düzenledikleri saldırıda onlarca ölü ve yaralı olduğunu ifade etti. 

Aden'de sabah saatlerinde de bir emniyet merkezine bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, olayda ilk belirlemelere göre 3 asker ölmüş, 20 asker yaralanmıştı. 

Anahtar Kelimeler:
AdenAskerSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye'de geçen ay 433 sivil öldürüldü
Suriye'de geçen ay 433 sivil öldürüldü
BAE'nin İran hamlesinin arkasındaki gizli toplantının detaylarına AA ulaştı
BAE'nin İran hamlesinin arkasındaki gizli toplantının detaylarına AA ulaştı
ABD-İran geriliminde Haşdi Şabi düğümü
ABD-İran geriliminde Haşdi Şabi düğümü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim