Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98272
ALTIN
233.581
DOLAR
5.4853
STERLİN
7.3246
EURO
6.2091
Sağlık turizminde Rusya'dan 1 milyar dolarlık gelir hedefi
Sağlık turizminde Rusya'dan 1 milyar...
BTSO'dan otomotiv sektörü için yeni proje
BTSO'dan otomotiv sektörü için yeni...
Maher Zain İstanbul'da konser verdi
Maher Zain İstanbul'da konser verdi
Washington Post: Trump'ın Golan kararı ABD diplomasisine zarar verir
Washington Post: Trump'ın Golan kararı...
Down sendromlu Sümeyye jimnastikle hayata tutundu
Down sendromlu Sümeyye jimnastikle hayata...

ABD‘nin Suriye Temsilcisi Jeffrey: YPG'den arındırılmış güvenli bölge için Türkiye ile çalışıyoruz

ABD‘nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Suriye'de sınır boyunca belirli bir mesafede "YPG'den arındırılmış güvenli bölge" konusunda Türkiye ile çalıştıklarını açıkladı.

ABD‘nin Suriye Temsilcisi Jeffrey: YPG'den arındırılmış güvenli bölge için Türkiye ile çalışıyoruz

ABD‘nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Suriye'de sınır boyunca belirli bir mesafede "YPG'den arındırılmış güvenli bölge" konusunda Türkiye ile çalıştıklarını açıkladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Mart 2019 Salı 08:31
ABD‘nin Suriye Temsilcisi Jeffrey: YPG'den arındırılmış güvenli bölge için Türkiye ile çalışıyoruz

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye ile Suriye'de güvenli bölge üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Türkiye ile üzerinde çalıştığımız şey, Türkiye sınırı boyunca belirli bir mesafede YPG'nin olmadığı güvenli bir bölge kurmaktır." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jeffrey, ülkesinin Suriye'deki hedefinin DEAŞ'ın kalıcı şekilde yenilmesi olduğunu belirterek, "Bugün buna çok yakınız ancak halen DEAŞ hücrelerinin olduğunu ve DEAŞ'ın bazı insanların akıllarında varlığını sürdürdüğünü biliyoruz." ifadelerini kullandı. 

Jeffrey, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına değinerek, "Oldukça sınırlı sayıda kuvvetimiz şu aşamada netleştirilmemiş bir süre boyunca temizlik operasyonları ve DEAŞ'a karşı istikrar operasyonlarını devam ettirmek üzere (Suriye'de) kuzeydoğuda ve El Tanif'te kalacaklar." şeklinde konuştu. 

ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin soruları yanıtlayan Jeffrey, "Silahlı güçlerin çekilmesi başladı. Kuvvet sayısı orada kalacak nihai sayıya doğru iniyor." ifadesini kullandı. 

YPG'nin olmadığı güvenli bölge

ABD'nin bölgedeki ortakları ile çalışmaya devam edeceğini dile getiren Jeffrey, Türkiye sınırında kurulacak güvenli bölgeye ilişkin detayları da açıkladı. 

Jeffrey, şu ifadeleri kullandı: 

"Türkiye ile üzerinde çalıştığımız şey, Türkiye sınırı boyunca belirli bir mesafede YPG'nin olmadığı güvenli bir bölge kurmaktır çünkü Türkiye, YPG ve onun PKK ile olan bağları konusunda oldukça huzursuz, bunu anlıyoruz ancak aynı zamanda aralarında Kürtlerin de bulunduğu SDG ortaklarımıza kötü muamele edilmesini de istemiyoruz. Herkesin ihtiyacı karşılansın istiyoruz." 

Koalisyon ortaklarından, Suriye'de DEAŞ ile mücadeleye verdikleri desteği devam ettirmelerini istediklerini ve oldukça iyi yanıtlar aldıklarını anlatan Jeffrey, ülkede kalacak koalisyon kuvvetlerine ilişkin de şunları dile getirdi:

"Biz barış gücü veya buna benzer bir şey için bir koalisyon aramıyoruz. Koalisyon personelinden bizim Suriye'deki DEAŞ ile mücadele operasyonlarımıza verdikleri katkıyı devam ettirmelerini ve artırmalarını istiyoruz ve oldukça iyi karşılıklar da aldık ancak ilk misyon DEAŞ ile mücadele, DEAŞ'ın yenilmesidir. Herhangi bir güvenli bölgede faaliyet göstermek değildir."

DEAŞ elebaşı Bağdadi

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin nerede olduğuna ilişkin soru üzerine Jeffrey, terör örgütü elebaşının nerede olduğunu henüz bilmediklerini ve Bağdadi'nin öldürülmesinin kendileri için öncelik olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Jeffrey
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ürdünlü yatırımcılardan Romanya'nın Kudüs kararına tepki
Ürdünlü yatırımcılardan Romanya'nın Kudüs kararına tepki
Hudeyde'de çatışmalar yeniden başladı
Hudeyde'de çatışmalar yeniden başladı
İngiliz parlamentosundan hükümete Brexit darbesi
İngiliz parlamentosundan hükümete Brexit darbesi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim