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ABD Türkiye'den çelik ithalatına gümrük vergisini yüzde 25'e indirdi

ABD Başkanı Trump, ABD'nin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yüzde 25'e indirildiğini açıkladı.

ABD Türkiye'den çelik ithalatına gümrük vergisini yüzde 25'e indirdi

ABD Başkanı Trump, ABD'nin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yüzde 25'e indirildiğini açıkladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Mayıs 2019 Cuma 09:28
ABD Türkiye'den çelik ithalatına gümrük vergisini yüzde 25'e indirdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yüzde 25'e indirildiğini bildirdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın çelik vergisiyle ilgili son düzenlemesini yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Trump, açıklamasında, ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yeniden yüzde 25'e indirildiğini ifade etti.

Daha önce Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerine uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin neden yüzde 50'ye çıkarıldığını anlatan Trump, önceki yıla kıyasla Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerinde yüzde 48 azalma görüldüğünü belirtti.

Aynı şekilde toplam çelik ithalatında da yüzde 12'lik bir azalma olduğunu ifade eden Trump, bu sebeple artık söz konusu verginin yeniden yüzde 25 düzeyine indirildiğini bildirdi.

ABD yönetimi, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla, Türkiye'den yapılan çelik ithalatına uygulanan vergiyi yüzde 50'ye, alüminyum ithalatına uygulanan vergiyi de yüzde 20'ye çıkarmıştı. 

Türkiye ise söz konusu kararın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu kaydederek, ABD'yi DTÖ'ye şikayet etmişti.

ABD Türkiye'yi vergi muafiyeti programından çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki ülkeler listesinden Türkiye'nin çıkarıldığını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, yaptığı yazılı açıklamayla, Türkiye'yi GTS programından çıkaran talimatnamesinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

4 Mart'ta Kongre'yi bu yönde bir niyeti olduğu gerekçesiyle bilgilendirdiğini kaydeden Trump, ilgili bölümdeki gerekli düzenlemeyi yaparak Türkiye'nin vergi muafiyetine tabi ülkeler listesinden çıkarıldığını kaydetti.

Türkiye'nin GTS programından yararlanmasını mümkün kılan ekonomik seviyenin artık üstüne çıktığını vurgulayan Trump, söz konusu kararın 17 Mayıs 2019'dan itibaren geçerli olacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, 4 Mart'ta Kongreye gönderdiği mektupta, Türkiye'yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi programından çıkarmak istediğini beyan etmiş, bu kararına gerekçe olarak da Türkiye'nin artık "ekonomik açıdan gelişmiş olması"nı göstermişti.

ABD'de 1974'te yürürlüğe giren ve Türkiye'nin 1975'te dahil olduğu GTS programı kapsamında, uygun kriterleri taşıyan 121 ülkenin yaklaşık 4 bin kalem ürünü Amerikan pazarına gümrüksüz olarak girebiliyor.

ABD'nin Türkiye'den GTS kapsamı ithalatında tarımsal ürünler, otomotiv aksam ve parçaları, kıymetli taşlar ve mücevherat, plastik, makina ve aksam-parçaları ön plana çıkıyor.

Anahtar Kelimeler:
ABD
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