Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98028
ALTIN
258.005
DOLAR
5.7095
STERLİN
7.0851
EURO
6.3991
ABD Temsilciler Meclisi Trump'ı kınayan karar tasarısını kabul etti
ABD Temsilciler Meclisi Trump'ı kınayan...
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7...
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü,...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ı kınayan karar tasarısını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump'ın kadın Kongre üyelerine yönelik "ırkçı" twitter paylaşımlarını kınayan karar tasarısını kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ı kınayan karar tasarısını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump'ın kadın Kongre üyelerine yönelik "ırkçı" twitter paylaşımlarını kınayan karar tasarısını kabul etti.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:57
ABD Temsilciler Meclisi Trump'ı kınayan karar tasarısını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi bugün, Başkan Donald Trump'ın 4 kadın Kongre üyesini hedef alan, "ırkçı" olarak nitelendirilen Twitter paylaşımlarını kınayan karar tasarısını oyladı. 

Tasarı, 187'ye karşı 240 oy ile kabul edildi.Başkan Trump, pazar günü resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Müslüman kadın Kongre üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in yanı sıra Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley'i "progresif demokrat Kongre üyeleri" olarak nitelendirmiş ve göçmen kökenli olduklarını iddia ettiği kadın üyelerin ülkeleri için de "dünyadaki tam bir felaket, en kötü, en yozlaşmış ve en saçma ülkeler" ifadesini kullanmıştı.

Bu kişilerin ABD'nin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylemesini ilginç bulduğunu kaydeden Trump, "Neden bu kadınlar ülkelerine gidip, geldikleri bozuk ve suçla kuşatılmış ülkeleri düzeltmiyor? Sonra geri gelin ve nasıl olduğunu bize gösterin. Bu yerlerin sizin yardımınıza ihtiyacı var ve yeterince hızlı ayrılamazsınız. Eminim (Temsilciler Meclisi Başkanı) Nancy Pelosi, ücretsiz seyahat ayarlamaktan mutluluk duyar." paylaşımında bulunmuştu.

Trump'ın paylaşımları ülkede tepkilere yol açmıştı.

Anahtar Kelimeler:
ABDTrump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı
ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Çad'da 15 Temmuz şehitleri anısına ağaçlandırma projesi
Çad'da 15 Temmuz şehitleri anısına ağaçlandırma projesi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim