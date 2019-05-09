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ABD Senatosu Trump'ın oğlunu ifadeye çağırdı

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Başkan Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. için Rusya soruşturmasıyla bağlantılı olarak resmi ifade çağrısında bulundu.

ABD Senatosu Trump'ın oğlunu ifadeye çağırdı

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Başkan Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. için Rusya soruşturmasıyla bağlantılı olarak resmi ifade çağrısında bulundu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Mayıs 2019 Perşembe 10:05
ABD Senatosu Trump'ın oğlunu ifadeye çağırdı

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Başkan Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. için Rusya soruşturmasıyla bağlantılı olarak resmi ifade çağrısında bulundu.

İlk olarak Axios adlı haber sitesi tarafından duyurulan resmi davet, Trump'ın çocuklarından biri için çıkarılan ilk resmi ifade çağrısı olarak kayıtlara geçti.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu komitenin Trump'ın büyük oğlunu ifadeye çağırmasının gerekçesinin ise Trump Jr.'ın eylül 2017'de Senato Adalet Komitesinde Rusya soruşturmasıyla ilgili verdiği ifade olduğu belirtildi.

Söz konusu ifadesinde babasının Rusya'daki işlerini genişletme planıyla ilgili çok az bilgiye sahip olduğunu aktaran Trump Jr.'ın aynı konuda yeniden ifadesine başvurulacak.

Trump'ın Rusya'daki yatırımlarını genişletme planı

Buna gerekçe olarak da Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in aynı konuyla ilgili verdiği ifadede "Trump Jr.'ın Rusya'daki tüm süreçlerden bütünüyle haberdar olduğunu" iddia etmesi gösterildi.

Aynı haberde Trump Jr.'ın daha önce gönüllü olarak Senato İstihbarat Komitesi önünde ifade verdiğini söylediği, şimdiki resmi ifade davetini ise anlamsız bulduğu kaydedildi.

Trump'ın büyük oğlu Trump Jr. da daha önce birkaç oturumda Senato'daki farklı komitelerde Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak soruları yanıtlamıştı.

Özel Yetkili Savcı Mueller 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya'yla gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu. Adalet Bakanı Barr ise raporun önemli bulgularını iki gün sonra bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.

Trump, raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişlerdi.

Anahtar Kelimeler:
Trump
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