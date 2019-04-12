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ABD'nin Assange avının arkasındaki kirli gerçekler

Washington'un yıllardır peşinde olduğu Wikileaks kurucusu Julian Assange, ABD'nin Irak ve Afganistan'daki karanlık geçmişini ortaya koyan isim olarak biliniyor.

ABD'nin Assange avının arkasındaki kirli gerçekler

Washington'un yıllardır peşinde olduğu Wikileaks kurucusu Julian Assange, ABD'nin Irak ve Afganistan'daki karanlık geçmişini ortaya koyan isim olarak biliniyor.

Emre Köse
Emre Köse
12 Nisan 2019 Cuma 15:23
ABD'nin Assange avının arkasındaki kirli gerçekler
Londra

Dünya, ABD güçlerinin, Irak ve Afganistan'da çok sayıda sivili ayrım gözetmeden öldürüp, bu katliamları gizlemesi ve mahkumlara işkence etmesi gibi karanlık gerçekleri Wikileaks'in kurucusu Julian Assangesayesinde öğrendi. Washington yönetimi, bu gerçekleri ortaya çıkardığı için Assange'ın İngiltere'den iadesini istiyor. 

İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 yıldır yaşadığı Ekvador Büyükelçiliğinde dün gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Assange, ABD'nin en çok peşinde olduğu isimler arasında yer alıyor.

ABD Adalet Bakanlığının dün açıkladığı iddianamede, Wikileaks kurucusu, "ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi sızdırmalarından birinde rol almakla" suçlandı.

İddianamede, Assange'ın Mart 2010'da Gizli İnternet Protokolü Ağı'na (SIPRNet) bağlı ABD Savunma Bakanlığı bilgisayarlarının şifresini kırmak için Chelsea Manning'e yardım etme "komplosunda" yer aldığı belirtildi.

Irak belgeleri

Wikileaks'in en çok dikkat çeken ifşalarından biri, aralarında teslim olanların da yer aldığı sivillerin katlinin gizlenmesi ve mahkumlara işkence edilmesi gibi belgelerin yer aldığı 2010'da yayımlanan Irak dosyası oldu.

Bu dosyada, ABD ordusuna ait bir Apache helikopterden açılan ateş sonucu haber ajansı Reuters'ın 2 çalışanı dahil 15 kişinin öldürülmesine ilişkin görüntüler öne çıktı.

Helikopterin kendi kamerası tarafından çekilen görüntülerde, mürettebatın gülerek ve küfürlü ifadeler kullanarak "vurmaya devam et, vurmaya devam et" dediği duyuldu.

Irak dosyasında, kontrol noktalarında sivillerin öldürülmesi, teslim olmak üzere bir askeri üsse gelen 2 kişinin helikopterle vurulması, ABD askerlerinin parmağını kestikleri bir mahkumu asitle yakmaları, bir mahkumun ABD askerlerinin gözleri önünde Irak askeri tarafından infaz edilmesi gibi olayları gösteren belgeler de yer aldı.

Koalisyon ya da işgal sonrası beraber çalışılan Iraklı askerlerin yaptığı işkencelerle ilgili yasal işlem yapılmamasına ilişkin talimat, bu dosya sayesinde ortaya çıktı. 

Afganistan belgeleri

Wikileaks, 2010'da Afganistan'daki savaşa ilişkin 90 binden fazla gizli belge ve raporu yayımladı. Afganistan'daki savaşın ne kadar yıkıcı olduğunu ortaya koyan belgelerde, ABD öncülüğündeki koalisyonun yüzlerce sivili öldürdüğü ve bunları gizlediği ortaya çıktı.

Sivillerin hayatını kaybettiği olaylar arasında ABD askerlerinin otobüse ateş açıp 15 kişiyi katletmesi, Polonyalı askerlerin düğünü basıp aralarında hamile bir kadın ve çocuğunun da olduğu 5 kişiyi öldürmesi gösterildi.

CIA çalışanlarının kendilerinden kaçan bir adamı öldürmesi ancak daha sonra bu adamın uyarıları duymayan sağır ve dilsiz biri olduğunun ortaya çıkması, 150 Taliban üyesinin öldürüldüğü iddia edilen füze saldırısında aslında 300 sivilin katledilmesi, gizli bir özel kuvvet biriminin Taliban liderlerini mahkemeye çıkarmadan öldürmek için kurulması, ABD'nin giderek daha fazla bir şekilde Nevada'dan kumanda edilen SİHA'lar kullanması ve bu saldırılarda çok sayıda sivilin ölmesi gibi bilgiler de yer aldı. 

Guantanamo belgeleri

Wikileaks 2007'de, Guantanamo'da tutulan mahkumlarla ilgilenen askerlerin el kitabı olan "Amerikan Ordusu Operasyon Prosedürü"nü yayımladı.

İnsan hakları grupları, mahkumların Kızıl Haç'a erişiminin 4 haftaya kadar engellenebileceğini öğrenmelerinin ardından endişelerini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
ABDAssange
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