Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
86072
ALTIN
251.269
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7218
EURO
6.8075
Kayıt dışı ekonomiye dört koldan kıskaç
Kayıt dışı ekonomiye dört koldan...
Sağlık Bakanı Koca kadro dağılımını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca kadro dağılımını...
İstanbul’da beklenen sağanak etkili oluyor
İstanbul’da beklenen sağanak etkili oluyor
Yeni askerlik sistemi kanun teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunulacak
Yeni askerlik sistemi kanun teklifi...
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

ABD'li Müslümanlardan kundaklanan Diyanet Camii'ne destek

ABD'de yaşayan Müslümanlar, Connecticut eyaletine bağlı New Haven kentinde kundaklanan Diyanet Camii'nin tamiratı için seferber oldu.

ABD'li Müslümanlardan kundaklanan Diyanet Camii'ne destek

ABD'de yaşayan Müslümanlar, Connecticut eyaletine bağlı New Haven kentinde kundaklanan Diyanet Camii'nin tamiratı için seferber oldu.

Editör
Editör
26 Mayıs 2019 Pazar 01:25
ABD'li Müslümanlardan kundaklanan Diyanet Camii'ne destek
Washington

ABD’de yaşayan Türkler ve MüslümanlarConnecticut eyaletine bağlı New Haven kentinde kundaklanan Diyanet Camii'nin tamiratı için seferber oldu.

Yale Üniversitesi Amerikan Müslüman toplumu başta olmak üzere, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ve Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesinin (TASC) geçen hafta kundaklanan Diyanet Camii'nin tamiratı için yardım kampanyası başlattığı belirtildi.

Amerika Diyanet Merkezi (DCA) Başkanı Fatih Kanca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kampanyada Yale Üniversitesi'ndeki Müslümanların desteğini bir kez daha ifade etmek isterim. Üniversitenin din adamı Ömer Bajwa başta olmak üzere öğrenci grubundan önemli destek almamız camimizle üniversite arasındaki anlamlı bağı daha da kuvvetlendirmiştir." dedi.

Camiye yapılan saldırının arkasında İslam karşıtlığının yattığını vurgulayan Kanca, buna rağmen federal ve eyalet düzeyindeki birçok resmi makamdan söz konusu saldırıya dair kınama ve birlik mesajları aldıklarını ifade etti.

Öte yandan, ABD'de yayılan İslam karşıtlığına karşı farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi ve yayılması için başta Türk Büyükelçilik Din Hizmetleri Müşavirliği ve Ataşeliği olmak üzere CAIR ve TASC gibi kuruluşlarla çalışma başlatıldığını belirten Kanca, şunları söyledi:

"Kundaklamanın ardından Türk yetkililerin sosyal medyadaki İslamofobik saldırıyı kınama ve camilerimize destek mesajlarının yanında başta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ve Dernek Başkanımız Haydar Elevli bizzat arayarak geçmiş olsun dilekleri ilettiler. Esasında tüm İslam toplumunu hedef alan bu saldırı karşında, Connecticut’taki camiler, kiliseler, havralar, komşular, yakında veya uzakta yaşayan Amerikalılar destek mesajlarıyla yanımızda olduklarını kuvvetli bir şekilde ifade ettiler."

Türk toplumuna daha çok destek çağrısı

Kanca, ayrıca camide meydana gelen hasarın giderilmesi hususunda Yale Üniversitesi Müslüman toplumunun 190 bin dolar, Diyanet Center of America’nın başlattığı yardım kampanyasında ise Türk toplumunun şu ana kadar 20 bin doları aşkın para topladığını belirtti.

Bununla beraber, Kanada Diyanet teşkilatının da yardım kampanyasına dahil olarak destek verdiğine değinen Kanca, cami cemaatinden birinin tek başına 30 bin dolar bağış yaptığını kaydetti.

Kanca, Türk Amerikan toplumunun daha fazla hassasiyet beklediklerini vurgulayarak, kendilerinin söz konusu zaiyatı bütünüyle giderebilecek güç ve erdeme sahip olduğuna inandıklarını söyledi.

Öte yandan, "GoFundMe" isimli yardım toplama sitesi üzerinden de şu ana kadar 10 bin dolar toplandığını anlatan Kanca, "Bizler, nefret dolu çirkin bir davranışla camilerimize karşı yapılan saldırıyı kınıyor, tüm inanç kesimlerini insanlığın huzur bulduğu mabetlere el uzatanlara karşı tavır almaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

12 Mayıs'ta kundaklanan, ABD'nin Connecticut eyaletinin New Haven kentindeki Diyanet Camisi'nde büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti.

Cami yönetimi, ABD'deki diyanet yetkilileri, Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri ve bölgede yaşayan yerel halk ile dayanışma içinde camiyi en kısa sürede tamir ederek yeniden ibadete açacaklarını duyurmuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birleşik Dünya Devleti Resmen Kuruldu
Birleşik Dünya Devleti Resmen Kuruldu
Endonezya'da göçmenler ramazanı zorlu şartlarda geçiriyor
Endonezya'da göçmenler ramazanı zorlu şartlarda geçiriyor
Endonezya'da Agung Yanardağı'nda patlama
Endonezya'da Agung Yanardağı'nda patlama
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim