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ABD'li Müslüman vekilden Venezuela'daki darbe girişimine tepki

ABD'li Müslüman Kongre Üyesi Ilhan Omar, "Venezuela'daki durum vahim ve Trump yönetimi bunu daha da kötüleştiriyor. Savaşı değil, diplomasiyi desteklemeliyiz." dedi.

ABD'li Müslüman vekilden Venezuela'daki darbe girişimine tepki

ABD'li Müslüman Kongre Üyesi Ilhan Omar, "Venezuela'daki durum vahim ve Trump yönetimi bunu daha da kötüleştiriyor. Savaşı değil, diplomasiyi desteklemeliyiz." dedi.

Editör
Editör
02 Mayıs 2019 Perşembe 23:54
ABD'li Müslüman vekilden Venezuela'daki darbe girişimine tepki
New York

ABD Kongresinin başörtülü ilk Müslüman üyesi Ilhan Omar, "Venezuela'daki durum vahim ve Trump yönetimi bunu daha da kötüleştiriyor. Savaşı değil, diplomasiyi desteklemeliyiz." dedi.

Omar, Venezuela'daki darbe girişimine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

ABD'nin daha önceki müdahalelerinde yaptığı gibi savaş karşıtlarını "diktatör destekçisi" ve "özgürlük karşıtı" olarak etiketlediğini belirten Omar, "Bu tiyatro metnini Irak'ta gördük. Venezuela'daki durum vahim ve Trump yönetimi bunu daha da kötüleştiriyor. Savaşı değil, diplomasiyi desteklemeliyiz." mesajını paylaştı.

Pence'den Omar'ın dünkü açıklamalarına tepki

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Omar'ın dün ABD'yi Nicolas Maduro yönetimine "zorbalık" yapmakla suçlayarak, "ABD Venezuela'daki yıkıma öncülük ediyor." ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

Omar'ın söz konusu ifadelerinin yer aldığı videoyu Twitter'dan paylaşan Pence, "Venezuelalılar baskıcı bir diktatöre karşı özgürlüklerini savunmak için sokağa çıkarken, Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar sosyalizmi özgürlüğe tercih ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pence, Trump yönetiminin "özgürlük aşığı" Venezuela halkının yanında durduğunu savundu.

Venezuela'daki darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, salı günü sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında, etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.

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