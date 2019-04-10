Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
97015
ALTIN
239.014
DOLAR
5.6880
STERLİN
7.4378
EURO
6.4136
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi dize getireceklerini sananlara mümkün olmadığını gösterdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi dize getireceklerini...
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı için taban puanlar belli oldu
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı için...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Mavi Balina ya da Momo siber saldırıdır
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Mavi...
Kur'an'ı ezbere okuyan otizmli genç hafız oldu
Kur'an'ı ezbere okuyan otizmli genç...
Ronaldo ve Messi'nin gol yarışı
Ronaldo ve Messi'nin gol yarışı

ABD Kongresinden Trump'ın Müslüman ülkelere seyahat yasağına karşı adım

ABD Kongresinin Demokrat üyeleri, Trump'ın 2017'de imzaladığı kararname ile bazı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasını da içeren "Yasak Yok" adlı bir yasa tasarısı sundu.

ABD Kongresinden Trump'ın Müslüman ülkelere seyahat yasağına karşı adım

ABD Kongresinin Demokrat üyeleri, Trump'ın 2017'de imzaladığı kararname ile bazı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasını da içeren "Yasak Yok" adlı bir yasa tasarısı sundu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Nisan 2019 Çarşamba 23:12
ABD Kongresinden Trump'ın Müslüman ülkelere seyahat yasağına karşı adım

ABD Kongresine, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'de imzaladığı kararname ile bazı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasını da içeren "Yasak Yok" adlı bir yasa tasarısı sunuldu.

Trump’ın bazı Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye girmesini engellemek için 2017 yılının başında imzaladığı kararname ve Müslümanlar ile göçmenlere yönelik açıklamaları tepki çekmeye devam ederken Temsilciler Meclisine bugün "Yasak Yok" başlıklı bir tasarı sunuldu.

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyeleri Chris Conns ve Judy Chu tarafından sunulan tasarı, Müslümanlar'a yönelik seyahat yasağının bir an önce kaldırılmasını öngörüyor.

Söz konusu tasarı, Trump'ın sığınmacı ve mültecilere yönelik çeşitli yasaklamalarının yanı sıra Müslümanlara ve diğer dini azınlıklara yönelik ayrımcılığın da engellenmesini amaçlıyor.

Delaware Vekili Conns Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'ın Müslüman yasağının yol açtığı acılar gerçek. Şimdi bu yanlışı düzeltme zamanı." ifadesini kullandı.

California Vekili Chu da Trump'ın seyahat yasağının Amerika'ya yakışmadığını belirterek, söz konusu yasa tasarısının gelecekte herhangi bir millet ya da dine bağlı ayrımcılığın önüne geçmeyi amaçladığını vurguladı.

Söz konusu tasarı, ABD Başkanı Trump'ın bazı Müslüman ülkelere seyahat yasağını uygulamaya başladığından bu yana ABD Kongresine sunulan ilk karşı yasa tasarısı olma niteliğinde.

Müslüman vekillerden tasarıya tam destek

Tasarıya, ABD Kongresinin ilk Müslüman kadın vekilleri olan Ilhan Omar ve Rashida Tlaib de destek verdi. 

Ayrıca, 400 ulusal ve yerel insan hakları, dini, ulusal güvenlik ve toplum kuruluşu, söz konusu tasarıya destek vererek, bugün ABD Kongresi önünde bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Omar, kendisinin doğduğu ülke olan Somali'nin de diğer bazı Müslüman ülkelerin vatandaşları gibi ABD'ye girişlerinin engellediğine dikkati çekti.

Trump'ın Müslüman yasağı kararının sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayan Omar, "Müslüman yasağı, insanların dinlerine göre bölünebileceği ideolojisinden ortaya çıkıyor. Biz bu ideolojiyi reddediyoruz." diye konuştu.

Konuşması esnasında gözyaşlarına hakim olamayan Omar,"Herkesi Müslüman yasağı yürürlükten kaldırılana ve bu yasak ait olduğu yere, tarihin çöplüğüne gömülene kadar mücadele vermeye davet ediyorum." dedi.

Rashida Tlaib de konuşmasında bu yasağın sadece Müslümanlar ve İslam'la ilgili olmadığına, tüm Amerika'nın meselesi olduğuna dikkati çekerek, yasağın kaldırılması için mücadele çağrısı yaptı.

 Trump'ın seyahat yasağı 

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten bir hafta sonra 27 Ocak 2017'de İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali, Çad ve Kuzey Kore'ye seyahat yasağı getirmiş, kararın geniş kitlelerce havalimanlarında protesto edilmesi üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Daha sonra "yükümlülüklerini yerine getirdiği" gerekçesiyle Çad listeden çıkarılmış, seyahat yasağı hafifletilerek güncellenmiş ve tekrar yürürlüğe konmuş ancak Hawai ve Maryland eyaletindeki federal hakimlerin ulusal çapta yürürlüğün durdurulması kararı engeline takılmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, geçen yıl haziran ayında Trump'ın 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını, 5'e karşı 4 oyla onaylayarak anayasaya uygun bulduğunu açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Trump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suudi Veliaht Prens'e yakın isimler ABD'nin yaptırım listesinde
Suudi Veliaht Prens'e yakın isimler ABD'nin yaptırım listesinde
İsrail'de seçimler bitti koalisyon senaryoları başladı
İsrail'de seçimler bitti koalisyon senaryoları başladı
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales: Trump Venezuela'da diyaloğu engelliyor
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales: Trump Venezuela'da diyaloğu engelliyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim