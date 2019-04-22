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ABD, İran yaptırımlarında muafiyete son vermeyi planlıyor

ABD yönetiminin, İran'dan petrol ithalatına yaptırım getiren kararından muaf tutulan ülkelere yeni muafiyet hakkı vermeyeceği iddia edildi.

ABD, İran yaptırımlarında muafiyete son vermeyi planlıyor

ABD yönetiminin, İran'dan petrol ithalatına yaptırım getiren kararından muaf tutulan ülkelere yeni muafiyet hakkı vermeyeceği iddia edildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Nisan 2019 Pazartesi 10:13
ABD, İran yaptırımlarında muafiyete son vermeyi planlıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklayacağı iddia edildi.

Amerikan medyasına konuşan üst düzey Amerikalı yetkililere dayandırılan haberlere göre, Bakan Pompeo'nun söz konusu açıklamayı bugün yapması bekleniyor.

Buna göre Pompeo, 5 Kasım 2018'de devreye giren ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketinden 180 günlüğüne muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklayacak.

Muafiyet hakkı 2 Mayıs'ta sona eriyor

Bu kararla 2 Mayıs'a kadar 180 günlüğüne "ABD'nin İran'dan petrol alımına yaptırım getiren kararından muaf tutulan" Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'a yönelik verilen söz konusu hakkın uzatılmayacağı kaydedildi.

ABD'nin İran üzerindeki ekonomik baskıyı daha da artırmak için bu kararı verdiğine dikkat çekilirken, Çin, Hindistan ve Türkiye'nin İran'la en fazla petrol ticareti yapan ülkeler olduğu belirtildi.

İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD, bu tarihte aralarında Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda 180 gün muafiyet tanımıştı.

Anahtar Kelimeler:
Petrol Ithalatına Yaptırım
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