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ABD-İran gerilimi Suudi Arabistan Havayollarına rota değiştirtti

Suudi Arabistan Havayolları, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerginlik nedeniyle uçuş rotasını tedbir amaçlı olarak değiştirdi.

ABD-İran gerilimi Suudi Arabistan Havayollarına rota değiştirtti

Suudi Arabistan Havayolları, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerginlik nedeniyle uçuş rotasını tedbir amaçlı olarak değiştirdi.

23 Haziran 2019 Pazar 10:41
ABD-İran gerilimi Suudi Arabistan Havayollarına rota değiştirtti

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun verdiği habere göre, söz konusu havayolları, uluslararası uçuşlarda kullandığı Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı rotasını ihtiyati olarak değiştirme kararı aldı. Kararın, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi. 

İran Devrim Muhafızları Ordusu, perşembe günü Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi insansız hava aracının (İHA) karadan havaya füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının, uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

Bunun üzerine, Beyaz Saray'da İran'a askeri misilleme içeren ve Trump'ın başkanlığını yaptığı acil durum toplantısı düzenlenmiş fakat Başkan Trump, son anda söz konusu misillemeden "çok fazla insanın öleceği gerekçesiyle" vazgeçmişti.

Anahtar Kelimeler:
ABDIran
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