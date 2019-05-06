Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
92202
ALTIN
247.134
DOLAR
5.9936
STERLİN
7.8538
EURO
6.7077
Mini akıllı mühimmatlar için ihracat zamanı
Mini akıllı mühimmatlar için ihracat...
Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur
Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı...
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu
'YSK zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak'
'YSK zannediyorum yarından itibaren bir...
Kuzey Kore kısa menzilli füze ateşledi
Kuzey Kore kısa menzilli füze...

ABD Dışişlerinden Kıbrıs açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, ABD'nin Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerin derin kaygı duyduğunu belirtti.

ABD Dışişlerinden Kıbrıs açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, ABD'nin Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerin derin kaygı duyduğunu belirtti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:47
ABD Dışişlerinden Kıbrıs açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Margan Ortagus, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin "ABD, Türkiye'nin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) münhasır ekonomik bölge olarak tanımladığı alanda sondaj faaliyetlerini yapma niyetini duyurmasından derin kaygı duyuyor." açıklamasında bulundu.

Ortagus, Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Türk yetkililerini bu faaliyetleri durdurmaya davet ediyoruz"

Margan Ortagus, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, Türkiye'nin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) münhasır ekonomik bölge olarak tanımladığı alanda sondaj faaliyetlerini yapma niyetini duyurmasından derin kaygı duyuyor. Bu adım oldukça provokatif ve bölgede tansiyonu artırma riski taşıyor. Türk yetkililerini bu faaliyetleri durdurmaya ve tüm tarafları itidale davet ediyoruz."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin gerekli adımları attığını ve KKTC’nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve araştırma gemilerinin faaliyetlerine başladığını söylemişti.

Son Güncelleme: 06.05.2019 10:50
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'tan İsrail'in Gazze saldırılarına destek
Trump'tan İsrail'in Gazze saldırılarına destek
Gazze'de ateşkes sağlandı
Gazze'de ateşkes sağlandı
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim