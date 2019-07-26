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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, "Daha fazla yaptırım gelebilir." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, "Daha fazla yaptırım gelebilir." dedi.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:27
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, "Daha fazla yaptırım gelebilir. Açıkçası S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini istiyoruz, amacımız bu." dedi.

Pompeo, Amerikan Bloomberg kanalına Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi alması ve olası yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuya dair değerlendirmelerin devam ettiğini belirten Pompeo, Türkiye'nin teslim almaya başladığı S-400'lerin aktif hale getirilmesini "kabul edilemez bir adım" olarak nitelendirdi.

Pompeo, ilk aşamada Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasını sağladıklarını dile getirerek, "Daha fazla yaptırım gelebilir. Açıkçası S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini istiyoruz, amacımız bu." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'ya uzun zamandır S-400 ve F-35'lerin uyumsuz olduğunu anlattıklarını ifade eden Pompeo, "Bu sistemin (S-400) bir kısmını teslim aldılar, Türklerin bunu tekrar gözden geçirmesini istiyoruz." dedi.

"Kazan-kazan yoluna bakıyoruz"

Cumhuriyetçi Partinin kıdemli senatörlerinden Lindsey Graham da konuya ilişkin Twitter'dan yazılı açıklama yaptı.

Graham, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin S-400'leri aktif hale getirmesi sonucunda ilişkilerimize zarar gelmesinin önüne geçebilecek bir yol bulmalıyız. Türkiye noktasında kazan-kazan yoluna bakıyoruz, kaybet-kaybet değil. Müttefikimiz Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı müzakere ederek daha güçlü bir ilişki kurabileceğimizi umuyorum.

Bu, ekonomilerimizi bütünleştirecek ve her iki ulus için de bir kazan-kazan anlamına gelecek."

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