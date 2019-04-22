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ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat

ABD, Irak'tan Suriye'deki YPG/PKK'nın işgal ettiği Deyrizor iline yaklaşık 200 tırla yapı malzemesi ve iş makineleri sevk etti.

ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat

ABD, Irak'tan Suriye'deki YPG/PKK'nın işgal ettiği Deyrizor iline yaklaşık 200 tırla yapı malzemesi ve iş makineleri sevk etti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Nisan 2019 Pazartesi 15:56
ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat

ABD, Irak sınırından Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Deyrizor iline yaklaşık 200 tırlık sevkiyat yaptı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, dün Irak-Suriye sınırındaki Simelka kapısından YPG/PKK bölgesine yaklaşık 200 tırla yapı malzemesi ve iş makineleri soktu.

Kaynaklar, tırların Deyrizor'daki Ömer petrol sahasına ulaştığını, burayı merkez olarak kullanarak farklı noktalara dağıtım olacağını söyledi.

Malzeme ve makinelerin YPG/PKK işgalindeki yerleşimlerin idari yönetimlerine iletileceği öğrenildi.

Tünel için kullanılması riski

Kaynaklar, YPG/PKK'nın iş makinelerini tünel kazma faaliyeti için kullanabileceğine dikkati çekti.

Örgüt, Türkiye sınırı hattında, batıdan doğuya doğru Münbiç, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Rasulayn, Kamışlı ve Malikiyye'de de söz konusu faaliyetini sürdürüyor. AA, son olarak 15 Nisan'da örgütün kazı çalışmalarını görüntülemişti.

YPG/PKK, ABD desteğiyle terör örgütü DEAŞ'ı şubat ortasında Deyrizor'dan çıkardıktan sonra, bu kenti de işgal etmişti.

Ancak ABD buna rağmen YPG/PKK'ya Hummer marka dört çeker araçlar ve tankerler içeren sevkiyatlarına devam etmiş, son olarak 2 Nisan'da 100 civarı tır örgütün işgal bölgesine girmişti.

Örgüt halihazırda Suriye topraklarının üçte birini işgalinde tutuyor.

Anahtar Kelimeler:
ABD-PYD-Terör
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