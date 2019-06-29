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ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı

ABD, İdlib'deki gözlem noktasına yapılan saldırı sonucu bir Türk askerinin şehit olması dolayısıyla Türkiye'ye taziye mesajlarını ileterek Esed rejiminin saldırılarını kınadığını bildirdi.

ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı

ABD, İdlib'deki gözlem noktasına yapılan saldırı sonucu bir Türk askerinin şehit olması dolayısıyla Türkiye'ye taziye mesajlarını ileterek Esed rejiminin saldırılarını kınadığını bildirdi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:32
ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı

ABD'nin Şam Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ABD, Türkiye'nin İdlib'de ateşkesi sağlama çabalarını destekliyor ve Esed rejim güçlerinin bombardımanı sonucu hayatını kaybeden Türk askeri için (Türkiye'ye) başsağlığı diliyoruz. Esed ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne karşı yaptıkları tansiyonu yükselten saldırıları kınadığımızı tekrarlıyoruz." ifadelerine yer verildi. 

Suriye'de rejim güçlerinin önceki gün İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden 10 numaralı gözlem noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırı düzenlenmiş, bir asker şehit olmuş, 3 asker de yaralanmıştı.

Saldırının ardından rejim mevzilerinin TSK'nin ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığı duyurulmuştu.

Suriye'deki büyükelçiliğini iç savaş nedeniyle kapatan ABD, büyükelçiliğin sosyal medya hesabını ise aktif tutmaya devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDTaziye
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