Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
89282
ALTIN
253.225
DOLAR
6.1185
STERLİN
7.9587
EURO
6.8652
Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda
Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda
Marmara'da sağanak
Marmara'da sağanak
ABD'den Katar'a 3 milyar dolarlık helikopter satışı
ABD'den Katar'a 3 milyar dolarlık...
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın işgali
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize serbestisi sürecinde...

ABD'den Katar'a 3 milyar dolarlık helikopter satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar'a 3 milyar dolar değerinde 24 AH-64E Apache tipi taarruz helikopterinin satışına onay verdi.

ABD'den Katar'a 3 milyar dolarlık helikopter satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar'a 3 milyar dolar değerinde 24 AH-64E Apache tipi taarruz helikopterinin satışına onay verdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Mayıs 2019 Cuma 10:11
ABD'den Katar'a 3 milyar dolarlık helikopter satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar'a 3 milyar dolar değerinde 24 AH-64E Apache tipi taarruz helikopterinin satışına onay verdi.

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar'a muhtemel Dış Askeri Satış kapsamında tahmini 3 milyar dolar değerinde 24 AH-64E Apache tipi taarruz helikopteri ve ilgili elemanlarının satışını onaylama kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Ajansın bu satış onayını Kongre’ye tebliğ ettiği belirtilen açıklamada, Katar’a daha önce satılan 24 Apache helikopterine ek olarak bu satışın ülkenin yakın hava desteği kabiliyetine katkı sağlatacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu satışın bölgedeki askeri dengeleri etkilemeyeceği ifade edildi.

Satış görüşmelerinin başlaması için Kongrenin 30 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmaması gerekir. 30 günün sonunda ABD’nin, Katar’a teklif mektubunu sunması ile satış görüşmeleri başlamış olacak.

Anahtar Kelimeler:
ABD-KATAR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail Gazze'deki balıkçıların avlanma yasağını kaldırdı
İsrail Gazze'deki balıkçıların avlanma yasağını kaldırdı
Katar'dan Suudi Arabistan'a 'hac ve umre' çağrısı
Katar'dan Suudi Arabistan'a 'hac ve umre' çağrısı
Londra'da silahlı bir kişi camiye girmeye çalıştı
Londra'da silahlı bir kişi camiye girmeye çalıştı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim