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ABD'den İsrail'in AA ofisinin de vurulduğu hava saldırılarına destek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, İsrail'in Gazze'de AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasına ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmazken, Gazze'den İsrail'e roket atılmasını kınadı.

ABD'den İsrail'in AA ofisinin de vurulduğu hava saldırılarına destek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, İsrail'in Gazze'de AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasına ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmazken, Gazze'den İsrail'e roket atılmasını kınadı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
05 Mayıs 2019 Pazar 07:40
ABD'den İsrail'in AA ofisinin de vurulduğu hava saldırılarına destek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, AA muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, Anadolu Ajansı(AA) ofisine yapılan saldırıya değinmeyerek, "İsrail'in kendini savunma hakkını tam desteklediklerini" belirtti.

Sözcü Ortagus, "ABD, Gazze'den Hamas ve Filistin İslami Cihad'ın İsrail'deki masum sivillere ve toplumlara yönelik devam eden yoğun roket atışını kınıyor. Şiddetin sorumlulularına derhal bu saldırganlığı durdurma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

"İsrail'in yanındayız"

Ortagus, "İsrail'in yanındayız ve menfur saldırılara karşı kendini savunma hakkını tam destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemiş, İsrail savaş uçaklarının en az 5 roketle gerçekleştirdiği saldırıda bina tamamen yıkılmıştı.

AA çalışanlarının durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz kesin bilgi bulunmuyor.

​İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek bölgeye hava saldırıları başlatmıştı.

Anahtar Kelimeler:
ABD
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