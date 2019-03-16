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ABD'den Çin ve Rusya'ya karşı yeni buzul stratejisi

ABD, Kuzey Kutbu'ndaki buzullara yönelik yeni savunma stratejisi hazırlıyor. ABD'nin bu adımı, buzulların erimesi ile özellikle Rusya ve Çin'in Kuzey Buz Denizi'nde yeni ticari deniz rotası kurma çabaları sonrasında geldi.

ABD'den Çin ve Rusya'ya karşı yeni buzul stratejisi

ABD, Kuzey Kutbu'ndaki buzullara yönelik yeni savunma stratejisi hazırlıyor. ABD'nin bu adımı, buzulların erimesi ile özellikle Rusya ve Çin'in Kuzey Buz Denizi'nde yeni ticari deniz rotası kurma çabaları sonrasında geldi.

Emre Köse
Emre Köse
16 Mart 2019 Cumartesi 09:40
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ABD'den Çin ve Rusya'ya karşı yeni buzul stratejisi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin ve Rusya'ya karşı Kuzey Kutbu'ndaki buzullara yönelik yeni savunma stratejisi hazırlıyor.

Kongre'ye, talebi üzerine Pentagon ve Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından hazırlanan strateji belgesi haziranda sunulacak.

ABD'nin bu adımı, buzulların erimesiyle özellikle Rusya ve Çin'in Kuzey Buz Denizi'nde yeni ticari deniz rotası kurma çabaları sonrasında geldi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Johnny Michael, söz konusu strateji hazırlığını teyit ederek, Pentagon'un bu adımla ABD topraklarını ve bölgedeki menfaatlerini korumayı hedeflediğini söyledi.

Belgenin geçen yıl yayımlanan Ulusal Savunma Strateji Belgesi'nin stratejisiyle örtüştüğünü kaydeden Michael, 2019 savunma bütçesinde de buzullara yönelik savunma stratejisinin güncellenmesinin talep edildiğini belirtti.

Michael, "Güncellenmiş strateji, Bakanlığın ABD'nin menfaatlerini nasıl koruyacağını ve Ulusal Savunma Stratejisi'nin öncelikleri çerçevesinde buzul bölgesinin güvenlik ve istikrarına nasıl destek vereceğini ortaya koyacaktır. Bu strateji üzerine çalışıyoruz ve tamamlandığında Kongre'ye sunacağız." ifadelerini kullandı.

Sözcü, buzul bölgelerine ilginin arttığını ve Çin ile Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerinin, ABD'nin buzullardaki savunma stratejisini yenileme girişiminde rol oynayan faktör olduğunu vurguladı.

Geçen yıl yayımlanan ABD Ulusal Savunma Stratejisi, terör tehdidinin artık ABD için öncelik olmadığını, ulusal savunma açısından "büyük güç rekabetinin" daha öncelikli olduğunu ortaya koymuştu.

Çin'in Rusya ile iş birliği içinde buzullar üzerinden Avrupa ve Kanada'ya yeni bir ticari deniz rotası kurma çabası, ABD'de tartışmaya neden olmuştu.

Pentagon, ekimde buzullarda "USS Harry Truman" uçak gemisini yüzdürmüş ve Alaska'daki savaş uçağı sayısını artırmıştı. Bunların yanı sıra ABD ordusunun İzlanda'ya P-8 tipi keşif uçağı konuşlandırmayı planladığı belirtiliyor.

ABD, ilk buzul savunma stratejisini George W. Bush'un başkanlığı döneminde 2000 yılında yayımlamıştı.

İkinci ve üçüncü buzul savunma stratejileri de Barack Obama'nın başkanlığı döneminde 2013 ve 2016'da yayımlanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
ABDÇin
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