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ABD'den AB'ye misilleme tehdidi

ABD Savunma Bakanlığı, AB'yi savunma ve silahlanma projelerini başta ABD olmak üzere üçüncü ülkeleri hesaba katmaksızın yürütmesi halinde ticari ve siyasi ilişkilerde misilleme yapmakla tehdit etti.

ABD'den AB'ye misilleme tehdidi

ABD Savunma Bakanlığı, AB'yi savunma ve silahlanma projelerini başta ABD olmak üzere üçüncü ülkeleri hesaba katmaksızın yürütmesi halinde ticari ve siyasi ilişkilerde misilleme yapmakla tehdit etti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
13 Mayıs 2019 Pazartesi 14:35
ABD'den AB'ye misilleme tehdidi

ABD Savunma Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) tek başına yürüttüğü savunma projelerini sürdürmesi halinde misilleme yapılacağı tehdidinde bulundu.

İspanya'nın El Pais gazetesinin verdiği habere göre, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye gönderdiği mektupta, AB'nin savunma politikalarında attığı tek taraflı adımları eleştirdi.

Lord, Mogherini'ye gönderdiği 1 Mayıs tarihli mektupta, AB'nin tek başına yürüttüğü savunma projelerinin, son 30 yıldır devam eden AB'nin transatlantik savunma endüstrisine entegrasyonunu ve NATO aracılığıyla askeri iş birliğini tehlikeye soktuğunu savundu.

Mektupta, Donald Trump yönetiminin AB'nin savunma ve silahlanma projelerini, başta ABD olmak üzere üçüncü ülkeleri hesaba katmaksızın yürütmesi halinde ticari ve siyasi ilişkilerde misilleme yapma tehdidinde bulunması dikkati çekti.

AB Konseyinin üye ülkeler arasında savunma iş birliğini daimi hale getirmeyi öngören "Yapılandırılmış Daimi İşbirliği" (PESCO) kurulması kararına ve AB'nin 18 Nisan'da kabul ettiği 13 milyar avroluk bir "Savunma Fonu" oluşturulması kararına atıfta bulunan Lord, ABD'nin bu girişimlerden "derin endişe duyduğunu" aktardı.

Lord, AB'nin askeri kapasitesini artırma girişimlerini sert dille eleştirilerek, "kıt savunma kaynaklarının dağıtılması ve birlikte çalışmayan askeri sistemlerin, NATO ile AB arasında gereksiz rekabetin oluşmasına neden olacağını" vurguladı.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, AB'nin tek taraflı savunma projelerini sürdürmesi halinde bunun, "Avrupa savunma girişimleri üzerine 15 yıl önce yaşanan tartışmaları güçlü bir şekilde tekrardan gündeme getireceği" uyarısında bulundu.

İspanyol gazetesi, Lord'un mektubuyla ABD'nin AB'ye "savunmaya daha fazla harcama yapılmasına evet ama bağımsız stratejiler geliştirmeye hayır" mesajı verdiği yorumunu yaptı.

İspanyol düşünce kuruluşu Elcano Enstitüsünün Brüksel Ofisi Direktörü Luis Simon da söz konusu mektupla ilgili El Pais'e yaptığı değerlendirmede "Açık bir çıkar çatışması ile karşı karşıyayız." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Abd-ab
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