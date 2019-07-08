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ABD'deki FETÖ Şebekesi: Alp Aslandoğan

FETÖ'nün ABD'deki çatı kuruluşlarından Ortak Değerler İttifakının Başkanı Aslandoğan, örgüt adına yaptığı açıklamalarla elebaşı Fetullah Gülen'in en yakınındaki isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

ABD'deki FETÖ Şebekesi: Alp Aslandoğan

FETÖ'nün ABD'deki çatı kuruluşlarından Ortak Değerler İttifakının Başkanı Aslandoğan, örgüt adına yaptığı açıklamalarla elebaşı Fetullah Gülen'in en yakınındaki isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:06
ABD'deki FETÖ Şebekesi: Alp Aslandoğan

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki çatı kuruluşlarından Ortak Değerler İttifakının (Alliance for Shared Values) Başkanı Alp Aslandoğan, örgüt adına yaptığı açıklamalarla "sözcü" pozisyonunda, elebaşı Fetullah Gülen'in en yakınındaki isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Aslandoğan, ABD'nin birçok eyaletinde düzenlenen Türkiye karşıtı panel ve etkinliklerde yaptığı konuşmalar ve FETÖ adına yaptığı uluslararası açıklamalarla biliniyor.

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde yaptığı açıklamalarda tercümanlığını üstlenen, yabancı basına verdiği röportajlarda yanında bulunan ve medya organizasyonlarında aktif rol alan Aslandoğan, Dinlerarası Diyalog Enstitüsü ve Gülen Enstitüsü gibi FETÖ kuruluşlarında da üst düzey görevler yürütüyor.

Yönetim kurulunda Katolik-İslam araştırmacısı, Yahudi din adamı gibi dikkati çeken kişilerin bulunduğu Ortak Değerler İttifakında örgüt adına işleri Aslandoğan yürütüyor. Bu çatı kuruluşun altında ise Atlantic Institute, The Peace Islands Institute, The Rumi Forum, The Pacifica Institute, The Dialogue Institute of the Southwest ve Niagara Foundation adında 6 farklı yapılanma bulunuyor.

Twitter'dan Türkiye'yi karalayan paylaşımlar yapmaya devam eden Aslandoğan, ayrıca FETÖ'nün yaptığı açıklamaları da buradan yayımlıyor.

Lüks yaşamı ile dikkati çekiyor

Aslandoğan da ABD'de yaşayan diğer firari FETÖ mensupları gibi lüks yaşamı ile dikkati çekiyor.
New Jersey eyaletinin Fort Lee bölgesinde oturan Aslandoğan'ın yaşadığı tripleks evin piyasa değerinin yaklaşık 540 bin dolar olduğu belirtiliyor.

FETÖ'nün kilise buluşmalarının başrolünde

AA geçen yıl, New Jersey eyaletinde yaşayan bazı FETÖ mensuplarının, düzenli olarak gittikleri kiliseyi buluşma mekanına çevirdiklerini ortaya çıkarmış ve Cliffside Park semtinde her akşam bir araya gelen FETÖ mensuplarını görüntülemişti.

Aslandoğan da kilisedeki buluşma sonrası AA kameralarına yansıyan isimlerden biri olmuştu.

ABD Kongresi'nde Türkiye'yi şikayet etmişti

Aslandoğan, 9 Aralık 2016'da ABD Kongresi'nde Helsinki Komisyonu tarafından düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili çeşitli iftiralarda bulunarak Türkiye'yi ABD'li karar alıcılara şikayet etmişti.

Aslandoğan'ın AP'de konuşması iptal edilmişti

FETÖ'nün Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Yeşiller Grubu'nun adını kullanarak Mart 2017'de düzenlemek istediği etkinlikte Aslandoğan ve İngiltere'de faaliyet gösteren Dialogue Derneği Başkanı Özcan Keleş'in konuşmacı olması planlanmıştı.

Ancak örgütün AP'de kendilerini aklamaya dönük etkinlik düzenleme girişimi, Türkiye'nin, AP Başkanlığı ve Genel Sekreterliği ile Yeşiller Grubu nezdinde yaptığı girişimler ve FETÖ'ye ilişkin bilgilendirmesi sonucunda iptal edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
FETÖABD
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