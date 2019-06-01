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ABD'de Trump'a destek son iki yılın en yüksek seviyesinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın kamuoyundaki destek oranının son iki yılın en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi.

ABD'de Trump'a destek son iki yılın en yüksek seviyesinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın kamuoyundaki destek oranının son iki yılın en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 00:23
ABD'de Trump'a destek son iki yılın en yüksek seviyesinde
Washington DC

Harvard CAPS/Harris Pol adlı araştırma şirketi, ülkede 2020 başkanlık seçimleri yaklaşırken, Donald Trump'ın Amerikan kamuoyundaki destek oranına ilişkin rapor hazırladı. 

Kayıtlı seçmenlerin yüzde 48'inin Trump'ın yaptığı işleri onayladığı, yüzde 52'sinin ise karşı çıktığı belirtilen raporda, bu seviyenin Haziran 2017'den beri görülen en yüksek destek oranı olduğu kaydedildi.

Öte yandan, ankete katılanların yüzde 39'unun, Trump'a destek vermeleri konusunda ekonominin iyiye gitmesini gerekçe gösterdikleri belirtildi.

Oranlara ilişkin açıklama yapan Harvard CAPS/Harris Pol kurucu üyesi Mark Penn, "İnsanların ekonomi hakkındaki görüşleri, Trump'a olan destek oranını yavaş yavaş yukarı çekiyor. Bunun yanı sıra Çin ve göç gibi diğer konulardaki eylemleri de oranlara olumlu yansıyor. Haliyle yüzde 45 ila 50 aralığındaki her artış, (Trump'ın) yeniden seçilmesi olasılığını artırıyor.” ifadelerini kullandı.

Bununla beraber, "RealClearPolitics" adlı web sitesi tarafından yapılan kapsamlı bir ankette ise Trump'ın destek oranın yüzde 42 çıktı.

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