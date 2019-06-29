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ABD'de Müslümanlara saldırı planlayan 3 kişi suçlamaları kabul etti

ABD'nin New York eyaletinin kuzey bölgesindeki kırsal alanda Müslümanların yaşadığı Islamberg kasabasına bombalı saldırı planladıkları gerekçesiyle tutuklanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemede haklarındaki suçlamaları kabul etti.

ABD'de Müslümanlara saldırı planlayan 3 kişi suçlamaları kabul etti

ABD'nin New York eyaletinin kuzey bölgesindeki kırsal alanda Müslümanların yaşadığı Islamberg kasabasına bombalı saldırı planladıkları gerekçesiyle tutuklanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemede haklarındaki suçlamaları kabul etti.

29 Haziran 2019 Cumartesi 00:30
ABD'de Müslümanlara saldırı planlayan 3 kişi suçlamaları kabul etti
New York

Bölge Savcı Yardımcısı Matthew Schwartz, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, sanıkların "Islamberg'teki Müslümanları öldürmeyi planladıklarını" itiraf ettiğini belirtti.

Vincent Vetromile (19), Brian Colaneri (20) ve Andrew Crysel (18) adlı gençlerin, "Terör eylemi tasarlama, silah ve patlayıcı alet bulundurma" suçlarından 4 ila 12 yıl arası hapis cezası alabileceği bildirildi.

Ocakta 3 genç, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Islamberg kasabasına el yapımı bombalarla saldırı planladıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Polis, sanıkların evlerinde yaptığı aramalarda 3 el yapımı bomba ve 23 silah bulmuştu.

Islamberg kasabası, New York'un merkezinden bu bölgeye göç eden Pakistanlı din adamı Mübarek Ali Gilani ve takipçileri tarafından Catskills bölgesi yakınlarında kurulmuştu.

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