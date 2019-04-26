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ABD'de İsrail'i boykotu engelleyen yasanın yürürlüğü durduruldu

ABD'nin Teksas eyaletinde federal yargıç, eyalette İsrail'i boykot etmeyi yasaklayan bir yasanın uygulanmasını durdurdu.

ABD'de İsrail'i boykotu engelleyen yasanın yürürlüğü durduruldu

ABD'nin Teksas eyaletinde federal yargıç, eyalette İsrail'i boykot etmeyi yasaklayan bir yasanın uygulanmasını durdurdu.

Editör
Editör
26 Nisan 2019 Cuma 23:55
ABD'de İsrail'i boykotu engelleyen yasanın yürürlüğü durduruldu
New York

ABD'nin Teksas eyaletinde federal yargıç, eyalette İsrail'i boykot etmeyi yasaklayan bir yasanın uygulamasını durdurma kararı aldı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Austin Federal Yargıcı Robert Pitman, iş sözleşmelerinde taraflardan, "İsrail'i boykot" kampanyasına katılmadıklarına ilişkin taahhüt istenmesine dair yasanın yürürlüğünün durdurulmasına hükmetti.

Pitman, boykotların ifade özgürlüğünü koruduğuna işaret ederek, söz konusu yasanın eyalet çıkarlarına hizmet etmek konusunda başarısız olduğunu belirtti.

İsrail'in boykotunu yasaklayan tasarılar tepki toplamıştı

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, (ACLU) Aralık ayında Teksas Başsavcısı General Ken Paxton ve diğer hukuk adamlarına açtığı davada, söz konusu yasanın insanları, ABD Anayasası'nın ilk maddesinde geçen ifade özgürlüğü ile geçim kaynakları arasında bir seçim yapmaya zorladığını belirtmişti.

ABD'de Yüksek Mahkemenin 1982 yılındaki bir kararına göre, anayasanın 1. maddesi "ifade özgürlüğü ve boykot hakkını" koruma altına alıyor.

Başta Teksas olmak üzere, ABD'nin bazı eyaletlerde İsrail'in boykot edilmesini yasaklayan yasalar kabul edilmiş, Harvey Kasırgası sonrasında acil yardım malzemeleriyle ilgili düzenlenen kamu ihalelerinde de aynı şartın aranması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

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