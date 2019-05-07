ABD'de 'filantropik' kuruluşlar İslamofobi ağına 125 milyon aktarmış

ABD’de yayımlanan rapor, binden fazla Amerikalı "filantropik" örgütün 2014-2016 yıllarında onlarca Müslüman karşıtı gruba 125 milyon dolar para aktardığını ortaya koydu.

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından hazırlanan “Nefretin Esir Aldığı Amerikan Filantropi ve İslamofobi Ağı” başlıklı 152 sayfalık rapor yayımlandı.

Raporda, bin 96 adet Amerikalı ana akım yardım kuruluşu ve vakfından 39 Müslüman karşıtı gruba anonim bağışlar yoluyla 125 milyon dolarlık para aktarıldığı belirtildi.

Bağışların, 20 dolar gibi küçük miktardan 32 milyon 400 bin dolara kadar geniş bir yelpazede yapıldığına dikkat çekilen raporda, söz konusu filantropik kuruluşların toplam gelirinin ise en az bir milyar 500 milyon dolar olduğu bildirildi.

Raporda, “Bu paralar Amerika'daki Müslüman ve İslam karşıtı düşmanlıkları ilerletmek için siyasete, medyaya, kolluk kuvvetlerine, eğitim kurumlarına, lobi gruplarına ve benzeri çeşitli sektörlere aktarılmıştır.” vurgusu yapıldı.

“İslamofobi, derin kaynaklara sahip özel çıkar grupları tarafından yayılmaktadır”

Raporda ayrıca, “CAIR araştırmacıları tarafından derlenip analiz edilen veriler Amerika’daki saygın hayırsever kurumların, tanınmış İslamofobik örgütlerin ırkçı ve yabancı düşmanlığı tutumlarına rağmen, İslamofobi ağı faaliyetlerine yüz milyonlarca dolar harcadığını göstermektedir.” ifadelerine yer verildi.

Toplumdaki İslamofobik tutumlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunulan raporda, şunlara işaret edildi:

“Müslüman aleyhtarı bağnazlık, ülkemizin ana kültürel ve politik manzarasının ortak ve yaygın bir özelliğidir. Ancak, İslamofobik tutumların ve politikaların, derin kaynaklara sahip özel çıkar grupları tarafından yayıldığını hatırlatmak gerekir. İslamofobi ağı olarak bilinen bu aktörler grubu, aşırı Müslüman karşıtı nefret ideolojisini paylaşan ve Müslümanlar ile İslam hakkında kamuoyu ve hükümet politikasını olumsuz yönde etkilemek için çalışan birbirine sıkı sıkıya bağlı bireysel ve aile örgütlerinden oluşmaktadır.”

Müslüman karşıtı gruplara fonlamalar

Raporda, İslamofobik gruplara para aktaran kuruluşlar arasında Vanguard Hayırsever ve Fidelity Hayırsever Hediye Fonları gibi ülke çapındaki kuruluşların yanı sıra Adelson ve Mirowski Aile Vakıfları gibi aile merkezli oluşumların da bulunduğu belirtildi.

Yatırım fonu olarak işlev gören ABD'nin en büyük kuruluşlarından Vanguard Hayırsever Fonunun tek başına Müslüman karşıtı gruplara en az 2 milyon 709 dolar bağışta bulunduğu aktarıldı. Vanguard Hayırsever Fonunun, kendisini “Radikal İslam'ın tehlikeleri hakkında halkı eğiten bir organizasyon” olarak nitelendiren Clarion Projesi'ne bağışta bulunduğu bildirildi.

Diğer filantropik kuruluş olan Fidelity Hayırsever Hediye Fonunun ise Müslüman karşıtı 34 gruba 1 milyon 845 bin dolar bağışta bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Bunlar arasında, ABD’de “Müslüman karşıtı iç halkası” olarak tanımlanan David Horowitz Merkezine yapılan 800 bin dolarlık bağış da yer aldı.

Raporda, Yahudi Toplumsal Fonunun, 31 Müslüman karşıtı gruba 3 milyon 200 bin dolar hibe yaptığına dikkat çekilirken, CAIR’in “Amerika'daki Müslüman karşıtı nefretin en büyük ikinci fonu” şeklinde tanımladığı Ulusal Hıristiyan Vakfının ise Müslüman karşıtı endüstriye en az 15 milyon dolar aktardığı kaydedildi.

"Utanç verici kurumsal bir özellik"

Raporda, “Açıklanan geniş kapsamlı finansman ağı, İslamofobi Ağı'nın Amerikan toplumunda marjinal veya geçici bir fenomen olarak değerlendirilemeyeceğini göstermektedir. Aksine, Amerikan hayırseverliğinin önde gelen ve utanç verici bir kurumsal özelliğidir.” değerlendirmesi yapıldı.

CAIR'den, söz konusu raporun, binlerce sayfadan oluşan 2014-2016 yıllarındaki kamuya açık vergi beyannameleri ve veritabanı kayıtlarının incelenerek hazırlandığı bildirildi.