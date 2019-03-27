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ABD'de Boeing 737 Max uçağı acil iniş yaptı

Southwest Hava Yollarına ait B737 Max tipi yolcu uçağı hangara çekilmek üzere yolcusuz olarak başladığı seferde kalkıştan kısa süre sonra Orlando Hava Limanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

ABD'de Boeing 737 Max uçağı acil iniş yaptı

Southwest Hava Yollarına ait B737 Max tipi yolcu uçağı hangara çekilmek üzere yolcusuz olarak başladığı seferde kalkıştan kısa süre sonra Orlando Hava Limanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
27 Mart 2019 Çarşamba 11:59
ABD'de Boeing 737 Max uçağı acil iniş yaptı

ABD'de Southwest Hava Yollarına ait Boeing 737 Max tipi yolcu uçağı, hangara çekilmek için yolcusuz olarak başladığı seferde kalkıştan kısa süre sonra acil iniş yaptı.

ABD Sivil Havacılık Dairesinden (FAA) yapılan açıklamada, Southwest Hava Yollarına ait B737 Max tipi yolcu uçağının şirketin Kaliforniya eyaletinin Victorville şehrinde bulunan hangarına çekilmek üzere Florida eyaletindeki Orlando Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra jet motorunda yaşanan arıza nedeniyle havaalanına dönerek acil iniş yaptığı belirtildi.

Uçakta yaşanan arızanın, B737 Max tipi yolcu uçaklarının Endonezya ve Etiyopya'da yaptığı kazalara sebep olduğundan şüphelenilen sensör ve yazılım hatalarından kaynaklanmadığı ifade edildi.

FAA, 10 Mart'ta Etiyopya'da yaptığı kazanın ardından çok sayıda ülkenin hava sahasını kapatma kararı aldığı B737 Max tipi yolcu uçaklarının uçuşlarını 13 Mart'ta durdurduğunu açıklamıştı. B737 Max'lerin yalnızca bakım merkezleri ve hangarlara transfer edilmek üzere yolcusuz sefer yapmalarına izin veriliyordu.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Her iki kazada da uçakların, kalkışından sonraki 6 ila 12 dakika gibi kısa süre içinde yaşadıkları irtifa sorunlarının ardından düşmesi, söz konusu modellerde üretimden kaynaklanan teknik bir hata olduğu iddialarını gündeme getirmişti.

Kazaların 737 Max 8'lerin uçuş kontrol yazılımındaki pilot kontrolünü devre dışı bırakan bir sistemden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Uçak gövdesindeki sensörlerden gelen hatalı sinyallerin uçakların düşmesine sebep olduğu düşünülüyor.

B737 Max'lere ambargo

Etiyopya'daki son kazanın ardından Türkiye, Singapur, Çin, Etiyopya, Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Avrupa Birliği, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Fiji, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Kosova, Bahreyn, Mısır, Tayland, Moldova, Kanada, Senegal, Nijerya, Özbekistan ve Ukrayna "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı.

Türk Hava Yolları da filosundaki B737 Max 8 tipi uçakları seferlerinden çektiğini açıklarken, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Meksika, Kanada, Norveç, İzlanda'da da bazı hava yolu firmaları benzer bir kararla söz konusu tipteki uçakları seferlerinden çektiklerini duyurmuştu.

Son olarak ABD Sivil Havacılık Dairesi (FAA) ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Boeing 737
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