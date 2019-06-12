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ABD'de 3 Müslüman'ı öldüren katil ömür boyu hapse mahkum oldu

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kasabasında, 2015 yılında 3 Müslüman genci öldürmekten hakim karşısına çıkan sanık Hicks suçunu kabul ederek müebbet hapse mahkum oldu.

ABD'de 3 Müslüman'ı öldüren katil ömür boyu hapse mahkum oldu

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kasabasında, 2015 yılında 3 Müslüman genci öldürmekten hakim karşısına çıkan sanık Hicks suçunu kabul ederek müebbet hapse mahkum oldu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 23:45
ABD'de 3 Müslüman'ı öldüren katil ömür boyu hapse mahkum oldu
New York

Durham Mahkemesindeki ilk yargılamada 50 yaşındaki Craig Hicks, 4 yıl aradan sonra 3 Müslüman genci öldürdüğünü itiraf etti.

Mahkeme salonunda, 3 Müslüman gencin aileleri ve arkadaşları da hazır bulundu.

Ölüm cezasından kurtulmak istediğini belirten Hicks, "Daha ilk günden suçumu kabul etmek istedim ama avukatım bunu yapmamamı tavsiye etti." diye konuştu.

Hicks, birinci dereceden üç cinayetin her biri için şartlı tahliye imkanı olmadan üç ayrı müebbet hapse mahkum edildi.

Durham Bölge Savcısı Satana Deberry, nisan ayında yaptığı açıklamada, 4 yıldır yargılanmayı bekleyen zanlının yargılanma sürecini hızlandırmak için ölüm cezası yerine müebbet hapis talebiyle dava açılmasına karar verdiğini duyurmuştu. 

Mahkemede cinayet anında çekilen video izletildi

Duruşma esnasında savcılığın Deah Barakat’ın olay günü öldürülmeden önce cep telefonuna çektiği videoyu salonda gösterdiği belirtildi.

Mahkemeyi izleyen yerel medya mensubu Jason DeBruyn, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda video ile ilgili detaylar vererek, “Videonun 36’ncı saniyesinde Hicks'in, Deah’i tehdit ettiği görülüyor, hemen ardından da ateş etmeye başlıyor. Telefon, kamerası tavanı görecek şekilde düşüyor.” ifadelerini kullandı.

DeBruyn, "Sonra iki kadının çığlıkları duyuluyor, hayatları için 'Lütfen! Lütfen!' şeklinde yalvarmalı çığlıkları. Daha fazla silah atışı duyuluyor sonra. Tekrar bir kadının yalvarması. Ve ardından yine silah sesi. Hicks apartmandan çıkmadan önce, cep telefonuna yakın bir atış daha yapıyor." diye konuştu.

3 Müslüman gencin ölümü

Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kasabasında, 10 Şubat 2015 tarihinde 23 yaşındaki diş hekimliği öğrencisi Deah Barakat, 21 yaşındaki eşi Yusor Muhammed Ebu Salha ve 19 yaşındaki baldızı Razan Muhammed Ebu Salha evlerinde başlarına ateş edilerek öldürülmüştü.

Gençlerin evine giren katil zanlısı komşuları Craig Hicks’in sosyal medyada kendisini "ateist" olarak nitelendirmesi ve din karşıtı söylemlerde bulunması, cinayetlerin kurbanların Müslüman kimlikleri nedeniyle işlendiği kanaatini oluşturmuştu.

Polis, otoparkla ilgili anlaşmazlık ihtimalini öne çıkarırken, cinayetin ardından Kuzey Carolina'da ve ABD'nin birçok yerinde 3 Müslüman genç için anma törenleri düzenlenmiş, "MuslimLivesMatter" (Müslümanların Hayatı Değerlidir) ve "EndIslamophobia" (İslamofobi'yi durdurun) yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, cinayetlere yeterince yer vermeyen ABD medyasına da tepki göstermişti.

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