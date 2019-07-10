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ABD, Danimarka'dan Suriye'de YPG'lileri eğitmesini istiyor

ABD'nin Danimarka'dan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'lileri eğitmesini istediği belirtildi.

ABD, Danimarka'dan Suriye'de YPG'lileri eğitmesini istiyor

ABD'nin Danimarka'dan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'lileri eğitmesini istediği belirtildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:10
ABD, Danimarka'dan Suriye'de YPG'lileri eğitmesini istiyor

ABD'nin, Danimarka'dan Suriye'ye asker göndermesini ve PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'lileri eğitmesini istediği ifade edildi.

Danimarka'nın saygın gazetelerinden Politiken'deki haberde, ABD'nin Danimarka'dan Suriye'ye asker göndermesini ve PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'lileri eğitmesini istediği belirtildi.

Haberde, ABD'nin bu isteği Danimarka Parlamentosu'nun Dış Politika Komisyonu'nda da gündeme geldiği, Danimarka'da geçen ay göreve gelen yeni hükümeti, Türkiye ile ABD arasında bir seçim yapacağı için zor bir süreç beklediği ifade edildi.

Haberde, Danimarka Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının da konuyla ilgili yorumda bulunmaktan kaçındığı ifade edilirken, Danimarka'nın ABD'nin talebine nasıl yanıt vereceği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Tek partili azınlık hükümetini kuran, Sosyal Demokrat Parti'yi dışarıdan destekleyen Sosyalist Halk Partisi ve Birlik Listesi (Kızıl-Yeşiller), PYD/YPG'ye karşı ılımlı bir politika izliyor.

Anahtar Kelimeler:
ABD
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