Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
104291
ALTIN
229.451
DOLAR
5.4777
STERLİN
7.2493
EURO
6.2134
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya henüz en sert yaptırımları uygulamadık

ABD Başkanı Trump, Venezuela ordusuna, Devlet Başkanı Maduro'ya karşı durmaları çağrısında bulunarak, "Henüz en sert yaptırımları uygulamadık, bütün seçenekler masada." dedi.

ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya henüz en sert yaptırımları uygulamadık

ABD Başkanı Trump, Venezuela ordusuna, Devlet Başkanı Maduro'ya karşı durmaları çağrısında bulunarak, "Henüz en sert yaptırımları uygulamadık, bütün seçenekler masada." dedi.

Emre Köse
Emre Köse
20 Mart 2019 Çarşamba 09:40
3 Okunma
ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya henüz en sert yaptırımları uygulamadık
Washington

ABD Başkanı Donald Trump ile Brezilya Devlet Başkanı Jair BolsonaroBeyaz Saray'ın bahçesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump, Bolsonaro ile Venezuela konusunda görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Brezilya, Venezuela'da demokrasinin inşası için çok gayret gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela ordusuna, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı durma çağrısında bulunan Trump, Maduro görevi bırakırsa ülke halkına yardımların ulaşacağını ve büyük bir insani projenin gerçekleşeceğini söyledi.

Donald Trump, "Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Henüz en sert yaptırımları uygulamadık, bütün seçenekler masada." yanıtını verdi.

"Brezilya ile daha fazla iş birliği istiyoruz"

ABD ve Brezilya arasındaki iş birliğinin askeri ve ticari olmak üzere farklı birçok alanda artacağını vurgulayan Trump, "Ülkelerimiz, halihazırda uluslararası suç alanında silah ve insan kaçakçılığına karşı ortak çalışmalar yapmaktadır ve daha fazla iş birliği istiyoruz. ABD ve Brezilya olarak özellikle teknoloji, tarım ve enerji başta olmak üzere yatırım ve ticaret konusunda ortak çalışmalar yapmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Brezilya'da yapılan seçimleri kazanmasının ardından ilk ziyaretini ABD'ye yapan Bolsonaro da iki ülke arasındaki ilişkilerden övgüyle bahsetti.

Bolsonaro, "Brezilya son yıllarda ilk defa ABD karşıtı olmayan bir başkana sahip, bu son 20 yıl göz önünde bulundurulduğunda çok 'başkanca' olmayan bir durum." diye konuştu.

Trump, Bolsonaro ile Oval Ofis'te bugün gerçekleşen basına açık kısa görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin ciddi şekilde geliştiğine işaret ederek, Brezilya'nın NATO üyesi olmasına açıkça destek vereceklerini söylemişti.

Anahtar Kelimeler:
ABDTrump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos AA'ya konuştu
Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos AA'ya konuştu
Türkiye'ye 2 F-35 uçağı daha yolda
Türkiye'ye 2 F-35 uçağı daha yolda
Almanya'da PKK yandaşları devlet radyo televizyonunu işgale kalkıştı
Almanya'da PKK yandaşları devlet radyo televizyonunu işgale kalkıştı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim