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ABD Başkanı Trump: İran yakında konuşmak isteyecek

ABD Başkanı Trump, kendi yönetimi içinde İran politikasına ilişkin bir kavga olmadığını kaydederek, "Eminim ki İran yakında (bizimle) konuşmak isteyecek." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump: İran yakında konuşmak isteyecek

ABD Başkanı Trump, kendi yönetimi içinde İran politikasına ilişkin bir kavga olmadığını kaydederek, "Eminim ki İran yakında (bizimle) konuşmak isteyecek." değerlendirmesini yaptı.

Editör
Editör
16 Mayıs 2019 Perşembe 00:34
ABD Başkanı Trump: İran yakında konuşmak isteyecek
Washington

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasında çıkan İran haberlerine Twitter hesabından tepki gösterdi.

Washington Post (WP) ve New York Times (NYT) gazetelerinde son günlerde çıkan İran haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ima eden Trump, "Yalan haber Washington Post ve yalan haber New York Times, Orta Doğu'daki güçlü politikamla ilgili içeride bir kavga varmış gibi haberler yazıyor. İçeride bir kavga yok. Farklı görüşler ortaya konuluyor ve ben nihai kararı veriyorum. Çok basit bir süreç. Tüm taraflar, görüşler ve yaklaşımlar değerlendiriliyor. Eminim ki İran yakında (bizimle) konuşmak isteyecek." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, son olarak NYT gazetesinin önceki gün yayımladığı "ABD, İran tehdidine karşı bölgeye 120 bin asker göndermeye hazırlanıyor" şeklindeki haberi yalanlamıştı. Trump, "NYT'nin haberi ise kesin yalan haberdir. (Bölgeye asker gönderme) Bunu kesinlikle yapardım ancak böyle bir şeyi planlamadık. Umarım planlamak zorunda da kalmayız. Eğer planlamış olsak bundan daha fazla asker gönderirdik." açıklamasını yapmıştı.

NYT gazetesinde yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, geçen perşembe ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'in Trump'ın üst düzey güvenlik danışmanlarına "İran tehdidine karşı bölgeye 120 bin asker gönderme planını da içeren bir sunum yaptığı" iddia edilmişti.

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