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ABD Başkanı Trump: İran ateşle oynuyor

ABD Başkanı Trump, zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aştığını duyuran İran'ın "ateşle oynadığını" savundu.

ABD Başkanı Trump: İran ateşle oynuyor

ABD Başkanı Trump, zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aştığını duyuran İran'ın "ateşle oynadığını" savundu.

02 Temmuz 2019 Salı 11:16
ABD Başkanı Trump: İran ateşle oynuyor

ABD Başkanı Donald Trump, zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aştığını duyuran İran'a, "Ateşle oynuyorlar." diye tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşma kararını değerlendirdi.

Söz konusu kararın kabul edilemez olduğunu ifade eden Trump, İran yönetimini kastederek, "Ateşle oynuyorlar." şeklinde konuştu.

İran yönetimi, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyurmuştu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberinde, Tahran yönetiminin yüzde 3,67 zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığı yer almıştı.

Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığı da İran'ın söz konusu kararını ayrı ayrı açıklamalarla kınamıştı.

Anahtar Kelimeler:
TrumpIran
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