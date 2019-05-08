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ABD Başkanı Trump İran'a yaptırımları imzaladı

ABD Başkanı Trump, İran'a demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine yönelik yaptırım getiren başkanlık kararını imzaladı.

ABD Başkanı Trump İran'a yaptırımları imzaladı

ABD Başkanı Trump, İran'a demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine yönelik yaptırım getiren başkanlık kararını imzaladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
08 Mayıs 2019 Çarşamba 23:14
ABD Başkanı Trump İran'a yaptırımları imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine yönelik yaptırım getiren başkanlık kararını imzaladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesini yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Söz konusu başkanlık kararına göre ABD yönetimi, İran'ın demir, çelik, alüminyum ve bakır sektörlerini hedef alan yaptırımları uygulamaya koyuyor.

ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılmasının 1. yıl dönümüne rastlayan kararname hakkında Trump, "Bugün İran'ın petrol-dışı en önemli ihracat gelirlerinin kaynağı olan demir, çelik, alüminyum ve bakır sektörlerine yaptırımlar getiren başkanlık kararına imza atıyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın nükleer anlaşma sürecinde terör odaklarına destek vermeye devam ettiğini, füzeler geliştirdiğini ve bölgesel çatışmalarda rol oynadığını savunarak, "Aldığımız kararlar neticesinde artık İran rejimi terörü desteleme fonlarını bulmakta zorlanıyor, ekonomisi beklenmedik bir depresyona giriyor, hükümet gelirleri kuruyor ve enflasyonu kontrolden çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik maksimum baskı kampanyasının başarılı olduğunu ifade eden Trump, son dönemde yönetiminin aldığı yeni yaptırım kararlarını örnek olarak gösterdi.

Trump yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, 2015'te imzalanan İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızlarını "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine karşılık ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.

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Trump
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