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ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim bir araya geldi

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim bir araya geldi

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi.

Emre Köse
Emre Köse
27 Şubat 2019 Çarşamba 17:39
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ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim bir araya geldi

Hanoi
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi.

Akşam yemeğinde bir araya gelen iki liderin görüşmesi samimi bir atmosferde başladı.

Singapur'da geçen yıl haziran ayında düzenlenen ilk zirvenin ardından ikinci zirve için bir araya gelen iki lider, akşam yemeği öncesi el sıkışarak ve gülümseyerek basına poz verdi.

Kuzey Kore lideri Kim, burada yaptığı konuşmada, "Geçen 261 günlük süre gerçekten çok büyük çabalara sahne oldu ve aynı şekilde sabırla da bu zaman zarfı içinde çaba gösterildi." dedi. 

Kim, söz konusu görüşmeye ilişkin, "Başarılı bir görüşme olmasını umuyoruz." ifadesini kullandı. 

ABD Başkanı Trump da Vietnam'da Kim ile olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada beraber olmak büyük bir şeref. Gerçekten Vietnam bizim için kırmızı halıyı serdi." ifadesini kullandı. 

İlk zirvenin çok başarılı geçtiği değerlendirmesinde bulunan Trump, "Umarız bu zirve ikili başarı konusunda tek olacak hem de belki de (ilk zirveye göre) daha da başarılı olacak." diye konuştu. 

Trump, ilişkiler konusunda atılan adım ve gelişmelerin başarılı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: 

"Birçok kez söylediğim gibi ülkenizin inanılmaz bir ekonomik potansiyeli var. Sınırsız ekonomik potansiyeli var. Muhteşem bir geleceğiniz olduğunu ve büyük bir lider olduğunuzu düşünüyorum. Bunun gerçekleşmesini izlemek ve size bunun için yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz."

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmiş ve kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı. 

Trump son açıklamalarında Kim ile çok başarılı bir zirveye imza atacaklarına inandığını, bununla beraber Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması konusunda acele etmeyeceklerini dile getirmişti.

Anahtar Kelimeler:
ABD BaşkanıTrumpKuzey Kore Lideri
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