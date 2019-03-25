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AB'den Nike'a para cezası

AB, Nike'ı lisanslı ürünlerinin sınır ötesi satışlarını sınırlandırdığı gerekçesiyle 12,5 milyon avro para cezasına çarptırdı.

AB'den Nike'a para cezası

AB, Nike'ı lisanslı ürünlerinin sınır ötesi satışlarını sınırlandırdığı gerekçesiyle 12,5 milyon avro para cezasına çarptırdı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Mart 2019 Pazartesi 18:29
AB'den Nike'a para cezası

Avrupa Birliği (AB), Nike'a Avrupa'da futbol takımlarının forma ve atkı gibi lisanslı ürünlerinin sınır ötesi satışlarına sınırlama getirdiği gerekçesiyle 12,5 milyon avro para cezası verdi.

AB Komisyonu, lisans ve dağıtım anlaşmalarında tek pazar kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle spor ayakkabı sektörünün en büyük şirketlerinden Nike'a 12,5 milyon avroluk para cezası verilmesi kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, 2004-2017 yılları arasında Nike'ın lisans ve dağıtım anlaşmalarının AB rekabet kurallarını ihlal ettiği, şirketin bu uygulamasının Barcelona, Manchester United, Juventus, Inter Milan, AS Roma takımlarının ürünlerini etkilediği ifade edildi.

Nike'ın lisanslı ürünlerinin internet satışlarına bazı AB üyesi ülkelerde sınırlandırma getirdiği gerekçesiyle AB Komisyonu 2017 yılında rekabet soruşturması başlatmıştı.

AB'deki tek pazar uygulaması, birlik üyesi ülkelerde vatandaşların internet üzerinden diğer bir üye ülkeden serbestçe ürün ve hizmet satın almasını sağlıyor.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabet yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

Anahtar Kelimeler:
NİKE
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