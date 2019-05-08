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AB'den İdlib uyarısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, İdlib'deki gerginliğe dikkat çekerek okullar ve hastanelerin varil bombalarıyla hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

AB'den İdlib uyarısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, İdlib'deki gerginliğe dikkat çekerek okullar ve hastanelerin varil bombalarıyla hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
08 Mayıs 2019 Çarşamba 23:40
AB'den İdlib uyarısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde son dönemde artan gerginliğe dikkati çekerek, okullar ve hastanelerin varil bombalarıyla hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

Mogherini, yazılı açıklamasında, Suriye'de çok fazla can kaybı olduğuna ve son dönemde yaklaşık 150 bin sivilin yerinden edildiğine dikkati çekti.

Mogherini, "Suriye'nin kuzeybatısındaki hava saldırılarında varil bombalarıyla okullar ve hastanelerin hedef alınması, uluslararası hukukun kabul edilemez bir şekilde ihlal edilmesi anlamına geliyor." vurgusunu yaptı.

AB'nin sorumluların cezalandırılması gerektiği konusunda kararlı olduğunu ifade eden Mogherini, yaklaşık üç milyon sivilin hayatının tehlikede olduğunu kaydetti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılar

Suriye'de Esed rejimi askerleri ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleriyle Rusya'nın, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava ve kara saldırılarında son 6 günde en az 93 sivil hayatını kaybetti.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında, söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla, 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana Anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

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İdlip
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