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AA terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki tünellerini görüntüledi

AA, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde kazdığı tünelleri görüntüledi. Örgüt, Münbiç, Aynularab, Tel Abyad, Rasulayn, Kamışlı ve Malikiyye'de bu faaliyetini sürdürüyor.

AA terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki tünellerini görüntüledi

AA, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde kazdığı tünelleri görüntüledi. Örgüt, Münbiç, Aynularab, Tel Abyad, Rasulayn, Kamışlı ve Malikiyye'de bu faaliyetini sürdürüyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Nisan 2019 Pazartesi 15:31
AA terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki tünellerini görüntüledi

Terör örgütü YPG/PKKSuriye'nin kuzeyinde işgal ettiği alanlarda tünel kazmayı sürdürüyor. 

Anadolu Ajansı (AA), YPG/PKK'nın örgütün Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerindeki tünel kazma çalışmalarını Aralık 2018'de görüntülemişti. 

Örgütün süren kazıları bugün AA tarafından yine görüntülendi.

YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde tünel kazmaya devam ediyor

YPG/PKK söz konusu iki ilçedeki mevcut tünelleri uzatma ve yenilerini kazmaya devam ederken, Türkiye sınırı hattındaki batıdan doğuya doğru Tel Abyad, Rasulayn, Kamışlı ve Malikiyye'de de bu faaliyetini sürdürüyor. 

Örgüt Türkiye'deki sınır karakollarının karşısına denk düşen Suriye topraklarındaki küçük yerleşimlerde de tünel kazıyor. 

YPG/PKK, bu yolla Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği olası askeri harekata karşı hazırlık yapıyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile YPG/PKK'nın Afrin'den çıkarılmasının ardından örgütün bu ilçeden çıkmamak için birçok noktada çukurlar kazdığı ortaya çıkarılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
YPG-Tünelleri
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