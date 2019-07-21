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AA protestoların sürdüğü Hong Kong'da

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde zanlıların ana kara Çin'e iadesini kolaylaştıracak yasa tasarısının askıya alınmasını yeterli bulmayan halk, tasarının tamamen iptal edilmesi talebiyle protestolarını bugün de sürdürüyor.

AA protestoların sürdüğü Hong Kong'da

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde zanlıların ana kara Çin'e iadesini kolaylaştıracak yasa tasarısının askıya alınmasını yeterli bulmayan halk, tasarının tamamen iptal edilmesi talebiyle protestolarını bugün de sürdürüyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 13:30
AA protestoların sürdüğü Hong Kong'da

AA, dünyanın en önemli finans merkezlerinden 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına ilişkin geniş katılımlı protesto gösterilerini yerinde takip ediyor.

Yaklaşık iki aydır süren gösteriler, Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam'in "Tasarı öldü." açıklamasına rağmen hız kesmiyor.

Çin'in Hong Kong'un özerk yasalarına ve hukuk sistemine müdahalesine yol açacağı gerekçesiyle karşı çıktıkları tasarının geri çekilmesini yeterli bulmayan protestocular, bugün Victoria Park'tan merkezi hükümet binalarına yürümek için toplandı. Ancak gerekli izinler çıkmadığı için protestocular bugün polis merkezine kadar yürüyebilecek.

Bölgenin en büyük aktivist gruplarından Sivil İnsan Hakları Cephesince organize edilen yürüyüşe, çoğunluğunu gençlerin oluşturacağı on binlerce Hong Konglu katılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Hong Kong
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