Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95182
ALTIN
264.390
DOLAR
5.8080
STERLİN
7.4007
EURO
6.6160
LGS'de 565 öğrenci tam puan aldı
LGS'de 565 öğrenci tam puan...
Son 2 günde 1'i 'Turuncu', 3’ü 'Gri' kategoriden 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son 2 günde 1'i 'Turuncu',...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'den hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'den hangi...
Bakan Akar'dan siyasi parti liderlerine ziyaret
Bakan Akar'dan siyasi parti liderlerine...
Turizmcide 'Rus polisi' sevinci
Turizmcide 'Rus polisi' sevinci

AA'nın mülteci fotoğrafları Türk kabin memurlarına ilham oldu

AA'nın Pakistan'daki Afgan mülteci kamplarıyla ilgili fotoğraflarını gören Türk kabin memurları, kampa 13 tonluk gıda yardımında bulundu.

AA'nın mülteci fotoğrafları Türk kabin memurlarına ilham oldu

AA'nın Pakistan'daki Afgan mülteci kamplarıyla ilgili fotoğraflarını gören Türk kabin memurları, kampa 13 tonluk gıda yardımında bulundu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 18:10
AA'nın mülteci fotoğrafları Türk kabin memurlarına ilham oldu

Türk kabin memurlarının kurduğu Altın Kanat Derneğinin üyeleri, Anadolu Ajansının (AA) Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Afgan mülteci kamplarına ilişkin fotoğraflarını görmelerinin ardından kamptaki mültecilere 13 tonluk gıda yardımında bulundu.

İslamabad'ın dışında bölgede yaşayan 600 aileye 13 ton gıda yardımı ulaştıran derneğin yöneticilerinden Esra Kılıç, kampı AA'nın haberlerinden gördüklerini anlattı.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada kamptaki hayatın zorluğunu ve çocukların durumunu fotoğraflarda gördükten sonra buraya yardım yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Önce AA muhabiri Semih Uğurlu'yla iletişime geçtik ve kampta 600 ailenin kaldığını öğrendik. Bu 600 aileye ulaşan gıda yardımını tamamı kabin memuru olan üyelerimiz arasında yaklaşık 1 hafta gibi kısa bir zamanda topladık. İslamabad'da Pakistan Mensupları ve Mezunları Derneğinin desteklediği öğrencilerin yardımıyla yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. " diye konuştu. 

Resmen kamp olmayan bölgenin başka yardım kuruluşlarınca da yardım alamadığını kaydeden Kılıç, benzeri başka bir kampta okul ve kırtasiye malzemesi projesi üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Bölgede Türkiye eliyle yapılan projelerde çalışan bir arkadaşının doğum günü hediyesi olarak kendisini Suriye'ye götürdüğünü ifade eden Kılıç, "El Bab, Azez ve Afrin bölgesindeki yetimlerle ilgili ikinci projemiz Körfez ülkelerinden bağışçılar bularak onların yaşam boyu öğrenim masraflarını karşılamak. Biz çok ilgili olduğumuz için bu işlerde bize yardımcı olacak insanları da bulabiliyoruz. Hatta yakın zamanda Avrupalı bir müzisyen sosyal medyadan bana ulaşarak ihtiyacı olan bir çocuğun yaşam boyu öğrenim masrafını karşılamak istediğini söyledi. Diyarbakır'da imkanları olmayan, yetim, okumaya hevesli çocuklar aradık ve bir çocuk bulduk." diye konuştu.

"100 üyenin etrafına yardım etmesiyle başlayan bir iyilik hareketiyiz"

İstanbul'da dul ve yetimlere yönelik fatura ödeme, gıda, giyim yardımları yaptıklarını da belirten Kılıç, "Bizim derneğimiz, yaklaşık 100 civarında üyesinin kendi çevresinden başlayarak yardım etmesiyle oluşmuş bir dernek. Yardım halkası genişleyerek bugüne geldik. Münferit olarak 100 üyenin etrafına yardım etmesiyle başlayan bir iyilik hareketi olduk." dedi.

Derneğin gelecek projelerinden de bahseden Kılıç, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin kullanmadığı, temiz eşyalarını satacağı bir kermes projemiz var. Bu kermesin geliriyle Atme Kampı'nda kalanlara erzak yardımı ile burada kalan kadınlara sağlık ürünleri ve giyim yardımı yapacağız. Diğer bir projemiz de müzikle ilgilenen kabin memuru arkadaşlarımızın farklı dillerde müzik yapacağı bir konser olacak. Bu konserin geliriyle de Suriye'deki yetimhanelerde kalan çocuklara kırtasiye malzemesi ve kışlık kıyafet alacağız."

Anahtar Kelimeler:
AA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu
BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu
Rejim güçleri İdlib'e kullanımı yasak fosforla saldırdı
Rejim güçleri İdlib'e kullanımı yasak fosforla saldırdı
Sudan'da silahlı hareketlerle müzakere komitesi kuruluyor
Sudan'da silahlı hareketlerle müzakere komitesi kuruluyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim