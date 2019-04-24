27 yıl sonra komadan çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kökenli bir kadın, trafik kazası sonrası girdiği koma durumundan 27 yıl sonra uyandı.

New York Times'ın haberine göre, aslen BAE kökenli olan Münira Abdulla, 1991 yılında Almanya'nın Münih kentinde 32 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu komaya girdi.

27 yıl boyunca bu durumda kalan ve Münih'teki özel bir hastanede tedavi gören Abdulla, sonunda tamamen uyanmayı başardı.

Abdulla'nın şu anda 32 yaşında olan oğlu Omer Webair, "Annemden hiç vazgeçmedim, çünkü her zaman onun yeniden uyanacağını hissediyordum." diye konuştu.

Münih'te uzun süredir Abdulla'nın doktorluğunu yapan Friedemann Müller de Abdulla'nın "minimal bilinçlilik" denilen koma halinde olduğunu ve bu tür vakalarda uzun süre sonra uyanmaya çok nadir rastlandığını vurguladı.

Komadan çıktıktan sonra ülkesi BAE'ye dönen Abdulla'nın tedavisine burada devam edildiği belirtildi.