Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor!

Devre arası transfer döneminde ilk imzayı Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'a attıran attıran Fenerbahçe, Samet için Mavi Şimşekler'e 3.7 milyon Euro bonservis ödedi.

İkinci transferini Parma'dan yapan sarı-lacivertliler Jayden Oosterwolde'yi 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Sarı Lacivertliler, Hollandalı sol bekin ardından Emre Demir'e de Sarı Lacivertli formayı giydirmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon Kayserispor'dan Barcelona B takımına transfer olan ve İspanyol ekibiyle sözleşmesini fesheden 19 yaşındaki genç oyuncu, Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Emre'yi Samsunspor'a kiralayan Kanarya, şimdi de hücum hattına yıldız bir ismi transfer etmek için operasyona başladı.

Fener'e dünya yıldızı

Fenerbahçe, son 2 günde yıldız bir isme imza attırmak için çalışıyor. Sarı Lacivertliler, Pierre-Emerick Aubameyang’ı kiralamak için Chelsea ile kıran kırana maaş pazarlığı sürdürüyor.

Gabonlu oyuncu, ABD’den Los Angeles’ın yaptığı teklifi geri çevirse de Sarı-Lacivertliler’e karşı tutumu konusunda henüz net bir gelişme yaşanmamıştı. Bu konuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Aubameyang, geçen sezon Barcelona’ya imza atmıştı ancak bu sezonun başında Chelsea’ye transfer olmuştu. İddiaya göre 33 yaşındaki golcü, İspanyol devine dönmek için anlaşma sağladı.

Aubameyang’ın, Chelsea’nin sezon sonunda bu transfer konusunda kendisine kolaylık sağlaması halinde Fenerbahçe’ye kiralık olarak gelmeye yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.