AjansHaber.com.tr Dünya Rus eylemcinin polisten kaçma anı kamerada

Dünya polisten kurtulmayı başaran Rus eylemciyi konuşuyor

Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalny'nin serbest bırakılmasına yönelik başlatılan gösterilerde polisin elinden kurtulmayı başaran eylemci dünya gündemine damga vurdu.

Rusya'da muhalif Aleksey Navalny'nin çağrısı sonrası sokağa inen göstericiler polis ile karşı karşıya gelirken, gözaltına alınmak istenen bir gösterici sosyal medyada gündem oldu. Kalabalık polis grubundan kaçmayı başaran göstericinin o anları binlerce kez izlendi.

Rusya'da muhalif Aleksey Navalny'nin geçen aylarda zehirlenirken, bu durum ülkede karışıklığa yol açtı. Navalny, kendisini Rus lider Vladimir Putin'in zehirlediğini iddia etti.

NAVALNY GÖZALTINA ALINDI

Almanya'da tedavi altına alınan Navalny ülkesine döndükten sonra gözaltına alındı.

PROTESTOCULAR POLİS İLE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Rusya'da vatandaşlar Navalny'nin serbest bırakılmasına yönelik gösteriler düzenlerken, binlerce protestocu polis ile karşı karşıya geldi.

POLİSTEN KURTULMAYI BAŞARDI

Polis yakaladığı göstericileri gözaltına alırken, o gösterilerden birinde kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir genç kalabalık polis grubundan kurtulmayı başarıyor.

KAÇIŞ ANI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Metro girişine doğru hareket eden gösterici daha sonra metrelerce yükseklikten atlayarak polislerden kaçıyor. O anlara ait görüntüler kısa sürede binlerce izlenme aldı.

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