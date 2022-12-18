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Dünya Kupası'nda final günü! Fransa mı? Arjantin mi?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda final günü geldi. Tüm dünyanın gözü Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasına çevrildi.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Lusail

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

Arjantin: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Fernandez, Di Maria, Mac Allister, Messi, Alvarez

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

CANLI SKOR: Arjantin 3 - 3 Fransa

Uzatma bölümü başladı

Dev final uzatmalara kaldı. Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmazsa kupanın galibini penaltı atışları belirleyecek.

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