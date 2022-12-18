Dünya Kupası'nda final günü! Fransa mı? Arjantin mi?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Lusail

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

Arjantin: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Fernandez, Di Maria, Mac Allister, Messi, Alvarez

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

CANLI SKOR: Arjantin 3 - 3 Fransa

Uzatma bölümü başladı

Dev final uzatmalara kaldı. Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmazsa kupanın galibini penaltı atışları belirleyecek.