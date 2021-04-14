Dünya bu projeyi konuşuyor! 'Türkiye'nin kapısını çalabilirler'

ABD'nin tutumu nedeniyle TCG Anadolu'daki F-35 planını değiştiren Türkiye, yeni planlar üzerinde çalışmalarını sıklaştırdı. TCG Anadolu'ya yerli ve milli S/İHA'ların konuşlanabileceğini söylemek mümkün. Ayrıca BAYKAR Savunma tarafından TCG Anadolu'ya özel yeni bir platform üzerinde de çalışıyor. Bu gemileri üreten ancak bugüne kadar üzerine S/İHA koymayı planlamayan çok sayıda ülke Ankara'nın bu konudaki adımlarını yakın takibe aldı.

TRT Haber'de yer alan habere göre, TCG Anadolu'nun üzerine S/İHA konuşlanması projesi sadece Türkiye'de değil başta İspanya olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde savunma sanayii uzmanları tarafından en çok tartışılan konulardan biri.

TÜRKİYE'NİN KAPISINI ÇALABİLİRLER

Savunma Sanayii Araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük, "Daha düşük maliyetle çok hızlı ve başarılı çözümler üretebilmek" olarak tanımlanabilecek bu yeni yöntemin yabancı ülkeler arasında son derece dikkat çekici bir gelişme olduğunu ve Ankara'nın bu adımlarının ardından özellikle batılı ülkelerin insansız hava araçlarına daha farklı bir gözle bakmaya başladığını anlattı.

Sahadaki kullanımın ardından şimdi TCG Anadolu'da mevcut veya daha gelişmiş S/İHA kabiliyetlerinin kullanılmasının da büyük yankı uyandırdığını hatırlatan Küçük, "Elbette Anadolu'nun üretiminde iş birliği yaptığımız İspanya dahil olmak üzere bu sınıfta (LHD) gemi kullanıcı ülkelerin dikkatini çekecektir. İspanya'da bu tartışmaların ortaya çıkması, bu tür gemilere sahip ülkelerin S/İHA konusunda Türkiye'nin kapısını çalmaları sonucunu doğurabilir" dedi.

NATO ÜLKELERİ DUYARSIZ KALAMAZ

Küçük, bu durumun kesinlikle batılı ülkeler için 'dikkat çekici' olduğunu anlatarak, genel çerçeveye ilişkin görüşlerini şu şekilde aktardı:

"Eğer aynı anda 5-10 adet gibi belirli bir sayının üstünde İHA'nın TCG Anadolu'dan kaldırılarak eş zamanlı operasyon icra etmesi sağlanırsa bu durum Batı ülkeleri başta olmak üzere bu tür gemi kullanan çok sayıda ülke için dikkat çekici olur.

Özellikle Türk Deniz Kuvvetlerinin bu konsepti bir muharebe ortamına uygulaması veya NATO tatbikatları gibi uluslararası tatbikatlarda sergilemesi durumunda bugün İngiltere'nin İHA alanında Türkiye'yi yakın markaja aldığı gibi çok sayıda ülke bu konuda Türkiye'yi incelemeye alır."

Gelecek dönemde Türkiye'nin uçak gemisi sahibi olmak gibi bir planı olduğunu anımsatan Küçük, "O platformda kullanılacak insanlı uçakların yanında yeni nesil yerli ve milli S/İHA'ları da görebiliriz. Peki bu ne demek? Deniz havacılığı konusunda pek de iddialı bir konumda olmayan Türkiye'nin bu alanda yeni konseptler oluşturan bir ülke konumuna yükselmesi demek... Ancak bu tür süreçlerin oldukça zorlu, maliyetli ve vakit alan bir yapısı olduğunu unutmamak gerekir." şeklinde konuştu.