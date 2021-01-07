Dünya bu fotoğrafı konuşuyor

Olaylar sırasında polislerin ve ulusal muhafızların gecikmesi de aynı gündem konusuydu. Washington Belediye Meclisi, Pentagon'un, Ulusal Muhafızların ABD Kongresinde yaşanan olaylara müdahale etmesi konusunda yapılan talepleri reddettiği iddiasında bulunurken, Pentagon, Washington Belediyesinin başkentte yaşanan olaylar nedeniyle Ulusal Muhafızların aktifleştirilmesine ilişkin taleplerinin onaylandığını açıkladı.

Beyaz Sarayın önünde Trump'ın da katıldığı miting ardından Kongre binasına yürüyen binlerce Trump destekçisi gösterici ile polis arasında çatışmalar yaşanmış ve polis barikatlarını aşan bazı göstericiler, Kongre binasına girdi.

Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Olaylar tam 6 saat boyunca kontrol altına alınamazken pek çok Trump destekçisi kongre binasının içine girdi, kongre üyelerinin ofisini yağmaladı.

Olaylar sırasında polislerin ve ulusal muhafızların gecikmesi de aynı gündem konusuydu.

Siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası haftalarca süren Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) gösterilerinin ilk günlerinde ulusal muhafız birlikleri kongre binasının önünde toplanmıştı.

Çok sayıda siyahi protestocu da gözaltına alınmış, Trump olayların sona ermemesi durumunda ulusal muhafızların daha da artırılacağı belirtilmişti.

ABD'de dün yaşanan olaylarda ise tam tersi bir durum yaşandı.

Kongre binasını Trump destekçilerinin bastığı ve bariyerleri aştığı sırada Pentagon ulusal muhafızların gönderilmeyeceğini duyurdu.

Olayların tamamen kontrolden çıkmasının ve göstericilerin kongre binasını ele geçirmesinin ardından ise Savunma Bakanlığı birliklerin gönderildiğini duyurmuştu.

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller'ın sınırlı sayıda Ulusal Muhafız'ın kentte görev yapmasına onay verdiği bildirilirken, Bowser düzenlediği basın toplantısında Ulusal Muhafızları aktifleştirdiğini açıkladı.

ABD'nin son 1 yılında yaşanan bu iki olayda iki farklı manzara yaşanması da yeniden gündem olurken tepkilere yol açtı.

PENTAGON İLE WASHİNGTON BELEDİYE MECLİSİ ARASINDA "ULUSAL MUHAFIZ" TARTIŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin başkent Washington'da Kongre binasına girmesiyle olaylar tırmanırken, Pentagon ile Washington Belediyesi arasında Ulusal Muhafızlar üzerine ilginç bir polemik yaşandı.

Washington Belediye Meclisi, "Savunma Bakanlığı, Belediye Başkanı Muriel Bowser'in, Kongrede güvenliği tekrar sağlamaları ve Kongre binasını korumaları için Ulusal Muhafızların yetkilerini artırma talebini reddetti. Bu talep reddedildi. Meclis, Belediye Başkanı'nın talebini destekliyordu. Bu talebin reddedilmesi karşısında dehşete düştük." açıklamasında bulundu.

"TALEP ONAYLANDI"

Belediye Meclisinin açıklamasına yanıt veren Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman da şunları kaydetti:

"Bu hafta başında, Belediye Başkanı Bowser, protestolar için polise yardım etmek üzere DC, Ulusal Muhafızlarından 340 asker talep etmişti. Bu talep onaylandı. Bugün, Belediye Başkanı, DC Ulusal Muhafızlarının tamamının Kongre binasındaki olaylara müdahale eden yerel ve federal kolluk kuvvetlerine destek vermesi için aktif hale getirilmesi talebinde bulunmuştu. Bu talep de onaylandı. DC yönetiminden ayrıca bir talep gelmedi."

ABD'de Ulusal Muhafızları aktifleştirme yetkisi eyalet valilerinde iken, Washington eyalet olmadığı için bu yetki Beyaz Saray ve Pentagon'da bulunuyor.