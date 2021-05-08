Dünya bu Filistinli genci konuşuyor
Filistinli gençler Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail askerlerine direniyor. Bölgeden gelen sıcak görüntülerde bir Filistinli gencin askerlerin üzerine uçan tekmeyle atladığı anlar yer alıyor.
İsrail güçlerinin Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalı ve plastik mermili saldırısını gece yarısına kadar sürdürdü. Şu ana kadar 178 Filistinlinin yaralandığı bölgeden görüntüler gelmeye devam ediyor.
Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlerin direnişinden bir görüntü yaşanan çatışmanın boyutunu gözler önüne seriyor. Görüntülerde Filistinli bir genç, işgalci İsrail askerlerinin üzerine uçarak tekme atıyor.
Cep telefonu ile kaydedilen o anlar sosyal medyada binlerce kişi tarafından
paylaşıldı.
Mescid-i Aksa'da plastik mermi ve ses bombalarıyla Filistinlilere saldıran İşgalci İsrail güçlerine Filistinli gençler böyle karşılık verdi.#MescidiAksa #Kudüs pic.twitter.com/MIvq9v6ndm— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 7, 2021
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