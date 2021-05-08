Dünya bu Filistinli genci konuşuyor

İsrail güçlerinin Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalı ve plastik mermili saldırısını gece yarısına kadar sürdürdü. Şu ana kadar 178 Filistinlinin yaralandığı bölgeden görüntüler gelmeye devam ediyor.

Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlerin direnişinden bir görüntü yaşanan çatışmanın boyutunu gözler önüne seriyor. Görüntülerde Filistinli bir genç, işgalci İsrail askerlerinin üzerine uçarak tekme atıyor.

Cep telefonu ile kaydedilen o anlar sosyal medyada binlerce kişi tarafından

paylaşıldı.