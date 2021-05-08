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Dünya bu Filistinli genci konuşuyor

Filistinli gençler Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail askerlerine direniyor. Bölgeden gelen sıcak görüntülerde bir Filistinli gencin askerlerin üzerine uçan tekmeyle atladığı anlar yer alıyor.

İsrail güçlerinin Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalı ve plastik mermili saldırısını gece yarısına kadar sürdürdü. Şu ana kadar 178 Filistinlinin yaralandığı bölgeden görüntüler gelmeye devam ediyor.

Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlerin direnişinden bir görüntü yaşanan çatışmanın boyutunu gözler önüne seriyor. Görüntülerde Filistinli bir genç, işgalci İsrail askerlerinin üzerine uçarak tekme atıyor.

Cep telefonu ile kaydedilen o anlar sosyal medyada binlerce kişi tarafından
paylaşıldı.

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