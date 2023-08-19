Dün indirim gelmişti, tekrar zam geliyor!
Motorine dün 1 lira 52 kuruş indirim gelmişti. 22 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna tekrar zam gelmesi bekleniyor.
Brent petrol fiyatlarında sık sık hareketlilik yaşanıyor. Bu da benzin ve motorin fiyatlarına yansıyor.
Son olarak sürücülerin yüzünü güldüren bir gelişme yaşanmıştı. Dün brent petrol fiyatının düşmesiyle, motorin grubuna 1 lira 52 kuruş indirim uygulandı.
Yeni zam yolda
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine hafta başında yeni zam göründü.
Bu kapsamda 22 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira zam gelmesi bekleniyor.
Benzinde ise herhangi bir fiyat değişikliği görülmüyor.
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