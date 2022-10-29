Düğünde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Esenkent Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde dün akşam saatlerinde sokakta yapılan düğüne katılan akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada tabancayla da ateş açıldı.

Yaralanan B.B, O.B, B.B, A.B. ve E.Ç. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan B.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.