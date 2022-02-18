AjansHaber.com.tr Dünya Dubai'ye kaçan üç kadın erkek çıktı

Dubai'ye kaçan üç kadın erkek çıktı

Nijerya'dan Dubai'ye kaçan kadın kılığındaki üç kişi, Dubai havalimanında yakalandı.

Dubai'ye sığınmak isteyen üç Nijeryalı erkeğin, Arap kadınları gibi uzun pardösü ve başörtüleriyle göçmen polislerini kandırmaya çalıştığı bildirildi.

Üç adamın kadın kıyafetleriyle ve ağır bir makyajla, gözaltına alınan diğer kişilerle karakolda çekilen görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Birçok kişi, gençlerin gerçekten de kadına benzediğini belirtirken bir sosyal medya kullanıcısı "Makyaj sanatçılarının numarasını istiyorum" yorumu yaptı.

Güney Afrika televizyonu Kaya 959, üç adamın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) zenginlikle ilgili haberleri okuyunca bu ülkede daha iyi bir hayat kurma umuduyla bu yola başvurduğunu belirtti. Habere göre, üç Nijeryalıya kadın kılığında gezdikleri için üç yıla kadar hapis cezası verilebilir.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Putin'den gerilimi düşürecek açıklamalar
İsrail Cumhurbaşkanı 9 Mart'ta geliyor
Rusya'nın olası Ukrayna'yı işgal planını yayımladı
Uğur Şahin'den Omicron aşısı açıklaması
İnternet sitesi siber saldırıya uğradı
Suriye'de hipersonik füzeleri konuşlandırdı
Brezilya'da sel felaketi! Onlarca kişi öldü!