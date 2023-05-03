Dron saldırısı sonrası Medvedev'den sert açıklama: Ortadan kaldırılmalı!

Rusya, Kiev'in Kremlin'e insansız hava aracı ile saldırı yapmakla suçlamasının ardından Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev bugün sert açıklamalarda bulundu. Medvedev, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky'nin “fiziksel olarak ortadan kaldırılması” çağrısında bulundu.

Medvedev, "Bugünkü terör saldırısından sonra, Zelenskiy ve Kabinesinin fiziksel olarak ortadan kaldırılması dışında hiçbir seçenek kalmadı" ifadelerini kullandı.