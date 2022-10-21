Dr. Taşkın: “Urfa’nın yeni fıstığı yazılım olacak”

Haziran ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Şanlıurfa’da gerçekleştirilen Urfa 4.0 Zirvesi’nde, 50’den fazla konuşmacı katılımcılarla buluşmuştu.

3 aylık eğitim ekim ayında tamamlandı

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda Türkiye’nin ilk ve tek eğitim ve istihdam platformu olan 1 Milyon İstihdam Projesi’nde Yazılım Geliştirici, Veri Bilimi Uzmanı, Mobil Uygulama Geliştirici ve Raporlama Uzmanı olmak üzere 4 alanda istihdam sağlandı.

Eğitim için Haziran ayında alınan 600 başvuruda eleme sınavı sonucunda belirlenen 70 kişinin, 3 aylık eğitimlerini ekim ayında tamamlamasıyla birlikte Şanlıurfa Valiliği’nde yapılan törende gençlerin istihdam süreci başlamış oldu.

“Urfa’nın yeni fıstığı yazılım olacak”

Konuşmacılar arasında yer alan Dr. Cebrail Taşkın, istihdam garantili eğitim programlarının ve Şanlıurfa’da gerçekleşecek teknolojik odaklı tüm ekonomik büyüme çalışmalarının destekçisi olduklarını dile getirirken “Urfa’nın yeni fıstığı yazılım olacak” dedi.

“Gereken tüm desteği vereceğiz”

Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, geleceğin teknolojide ve yapay zekada olduğunu söyleyerek gençlerin bu alana yönelmesi gerektiğini ve kendilerine gereken tüm desteği vereceklerini söyledi.

Törende konuşan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, dünyanın değiştiğini ve teknoloji üreterek ülkemizin ve Şanlıurfa ilinin bu değişimi yakalaması gerektiğini söyleyerek Şanlıurfa’nın her konuda olduğu gibi bu konuda da lider olması için gereken çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Tören sonunda eğitim programında başarılı olan ilk 10 başarılı adaya sertifikaları takdim edildi.