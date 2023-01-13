Dr. Fazıl Küçük'ün Kıbrıs Türkleri için verdiği özgürlük mücadelesini dönemin tanıkları anlattı

Merhum liderin oğlu Mehmet Küçük, AA muhabirine, babası Dr. Fazıl Küçük'ün "üzerinde güneş batmayan imparatorluk" olarak nitelendirilen Birleşik Krallık'a, halkı için başkaldırmaktan çekinmeyen, cesur bir karakter olduğunu söyledi.

Küçük, babasının Ada'da Türk varlığını kabul etmeyip halkı "Müslüman azınlık" olarak tanımlayan İngiliz idaresine karşı daha 2. Dünya Savaşı başlamadan önce bireysel mücadeleye başladığını, ardından da Kıbrıs Türklerinin sesini duyurmak üzere Halkın Sesi gazetesini kurduğunu anlattı.

Rumların Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için kurdukları EOKA terör örgütünün 1955'te saldırı ve katliamlara başlamasının ardından Dr. Fazıl Küçük'ün mücadelesinin bu kez o yöne karşı durduğunu anlatan Küçük, "Babam, yabancı bir devletin vatandaşı olarak değil, Türk milletinin bir parçası olarak yaşamak istediği için mücadeleye başladı. Biz Kıbrıs'ta kendi bayrağımız, kendi dilimiz ve kültürümüzle kendi geleceğimizi tayin edebilelim diye mücadele etti. Lider bir kişilikti. Kıbrıs Türk halkının sorunları dışında hiçbir şeyle uğraşmazdı. Yaşamını Kıbrıs Türklerine adamıştı." diye konuştu.

Mehmet Küçük, babasının hem doktorluğu hem de gazeteciliği, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlığı için bir araç olarak gördüğünü ifade ederek Dr. Fazıl Küçük'ün hayatının zorluklar ve mücadele içinde geçtiğini belirtti.

Babasının, Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için terör eylemleri yapan EOKA terör örgütüne karşı Türk direnişini örgütlemesinin yanı sıra, Rumca konuşmaya başlamış bazı Türk köylerinin kendi kimliklerine geri dönmeleri için de özel çaba gösterdiğini kaydeden Küçük, "Oğlu olduğum halde onun liderlik ve birleştirici yönü bende bile yok." ifadesini kullandı.

Dr. Fazıl Küçük'ün oğlu ve mücadelesine tanık olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Mehmet Küçük, babasının vefatından hemen önce "Üzülmeyin, ben Yaradan'a gidiyorum. Yaradan, Kıbrıs Türklerini korusun." sözlerini annesi ile kendisine söylediğini aktardı.

"Bizim gazetenin manşetini TRT Ankara Radyosunun son bülteni belirlerdi"

Dr. Fazıl Küçük'ün Kıbrıs'ta özgürlük mücadelesi vermek ve Türklerin sesini dünyaya duyurmak üzere çıkarttığı Halkın Sesi gazetesinde 1961'de muhabir olarak çalışmaya başlayan, daha sonra yazı işleri müdürü olarak görev yapan Akay Cemal de Kıbrıs Türklerinin önce İngiliz idaresi, ardından da Rumlar tarafından asimile edilmek istendiğini belirtti.

Mücadele adamı Dr. Fazıl Küçük ile yollarının 1961'de kesiştiğini, sonra Halkın Sesi gazetesinde 40 yıl çalıştığını anlatan Cemal, "EOKA terör örgütünün Türklere karşı saldırdığı kritik yıllardı. Gazetenin sahibi Fazıl Bey bizlere, 'TRT Ankara Radyosunun son bültenini dinleyip manşeti ondan sonra atın' talimatı vermişti. Son bülteni dinlemediğimiz zaman bize kızardı. O zor yıllarda gözümüz, kulağımız Türkiye'deydi. Bizim gazetenin manşetini TRT Ankara Radyosunun son bülteni belirlerdi. Mücadele yıllarıydı. Anavatan'ı gözlerdik." dedi.

Zor şartların liderin ortaya çıkmasında etkili olduğunu savunan Cemal, Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesinin lideri Fazıl Küçük ile geçirdiği 23 yılın büyük bir bölümünün zorluk ve kriz dönemleriyle geçtiğini dile getirdi.

Küçük'ün, hem İngilizlere hem de Rumlara karşı liderlik özelliklerini ortaya koyarak cesurca bir özgürlük mücadelesi yürüttüğüne bizzat tanık olduğunu ifade eden Cemal, "İngiliz sömürge idaresinde Türk bayrağının dahi yasak olduğu koşullar, Fazıl Küçük'ün mücadelesiyle değişti. Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki etkin rolü, taksim edilmiş Ada ve hatta bugün sınırları belirlenmiş devletimiz. Hepsi onun mücadelesi ve çizdiği yol sayesinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"Onun Kıbrıs davası için ortaya koyduğu tüm hedefler gerçekleşti"

Dr. Fazıl Küçük'ün 1964 ile 1976 yılları arasında özel kalem müdürlüğünü yürüten Osman Güvenir, Küçük'ün Kıbrıs Türk toplumu için ilk direniş kıvılcımını yakan lider olduğunu söyledi.

En kritik dönemlere yanında bulunduğu Dr. Küçük'ün, Kıbrıs Türk toplumuna bir ufuk çizgisi gösterdiğini vurgulayan Güvenir, "Onun Kıbrıs davası için ortaya koyduğu tüm hedefler gerçekleşti. Anavatan'a bağlılık tezini ilk o ideoloji haline getirdi. Türk askerinin Ada'da konuşlanmasını o formüle etti. 'Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak' sloganı dahi ondan çıktı. O bunları yıllar önce düşünmüştü sonradan tamamı hayata geçti." diye konuştu.

Yakından yaşamına ve mücadelesine tanık olduğu Küçük'ün pire için yorgan yakacak kadar hırslı biri olduğunu fakat bu hırsını halkına hizmet için sarf ettiğini anlatan Güvenir, "Mücadele yıllarında çıkardığı Halkın Sesi gazetesini psikolojik harp aracı olarak kullanıyordu. Başarılı bir hekimdi aynı zamanda. Kıbrıs davası için hiçbir şeyden çekinmedi, çekinmezdi." ifadelerini kullandı.

Dr. Fazıl Küçük 15 Ocak 1984'de yaşamını yitirdi

Lefkoşa'ya bağlı Ortaköy'de 14 Mart 1906'da dünyaya gelen Dr. Fazıl Küçük, ilk öğrenimi ile ortaokul eğitiminin bir bölümünü Lefkoşa'da tamamladıktan sonra öğreniminin devamı için İstanbul'a gitti.

Lise eğitiminin ardından bir süre İstanbul Darülfünun Tıp Fakültesinde eğitim alan Küçük, 1929'da okulla ilişkisini kesip önce Fransa, daha sonra İsviçre'ye giderek Lozan Üniversitesinde tıp öğrenimini görerek doktor oldu.

Üniversite tahsilinin ardından Mayıs 1937'de Ada'ya dönen Küçük, Lefkoşa'da serbest hekim olarak çalışmaya başladı. Küçük, burada Türk okulları ile Evkaf İdaresinin Türk halkına devredilmesi için İngiliz sömürge idaresine karşı açık mücadele başlattı.

Rumların isyanı sonucu 1931'de ara verilen belediye seçimleri 21 Mart 1943'te yapılınca Küçük, aday olduğu Lefkoşa Belediye Meclis üyeliğini kazandı ve bu görevi 6 yıl icra etti.

Küçük, 14 Mart 1942'de kurduğu Halkın Sesi gazetesi ile hem özgürlük mücadelesi verdi hem de Kıbrıs Türklerinin sesini dünyaya duyurmaya çalıştı.

18 Nisan 1943'te oluşturulan Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu (KATAK) kurucularından biri olan Küçük, bir süre sonra KATAK'tan ayrılarak 23 Nisan 1944'te Kıbrıs Milli Türk Halk Partisini (KMTHP) kurdu.

Küçük, Kıbrıs Türk halkının Ada'yı Yunanistan'a bağlamak üzere kanlı eylemler yapan EOKA terör örgütüne karşı önce Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği (KTMB) adlı teşkilatı, daha sonra Eylül 1955'te gizlice Volkan örgütünü oluşturdu.

İsviçre'nin Zürih kentinde Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları arasında varılan anlaşama üzerine, 17 Şubat 1959'da Londra'da yapılan konferansta Kıbrıs Türk halkını temsil eden Küçük, iki gün sonra varılan anlaşmayı halkı adına imzaladı.

3 Aralık 1959'da Kıbrıs'ın ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçilen Dr. Fazıl Küçük, Rumların 21 Aralık 1963'te başlattıkları saldırıların ardından oluşturulan Genel Komitenin başkanlığını yaptı.

27 Aralık 1967'de kurulan Geçici Kıbrıs Türk Yönetiminde başkanlığa getirilen Küçük, 18 Şubat 1973'te Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinden ayrılarak yerini Rauf Raif Denktaş'a bıraktı.

1980'li yılların başında yakalandığı hastalık nedeniyle Halkın Sesi gazetesinde yazılarını aralıklarla yazabilen Küçük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 1983'te kurulmasıyla büyük sevinç yaşadı.

15 Ocak 1984'de, yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak tedavi gördüğü Londra'da 78 yaşında hayata veda eden Küçük'ün cenazesi, Lefkoşa yakınlarındaki Hamitköy'de bulunan Anıt Tepe'deki mezarlığa defnedildi.